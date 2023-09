Por Euronews en español

La UE vuelve a importar grano ucraniano, una medida controvertida en países como Hungría, Polonia o Eslovaquia donde han dicho que ampliarán su veto independientemente de lo que diga Bruselas.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski celebra la decisión de la UE de no ampliar la prohibición de importar grano ucraniano. La UE declaró que Ucrania ha aceptado introducir medidas en un plazo de 30 días que ayudarán a evitar las subidas de los precios del grano, como un sistema de licencias de exportación.

Volodímir Zelenski destacaba:"Se han cancelado las medidas restrictivas contra nuestras exportaciones agrícolas por parte de la Unión Europea. Ahora es importante que la unidad europea trabaje a nivel bilateral, con los vecinos. Que los vecinos apoyen a Ucrania durante la guerra. Europa siempre gana cuando los tratados funcionan y las promesas se cumplen. Si las decisiones de los vecinos no son de buena vecindad, Ucrania responderá civilizadamente".

Polonia y Eslovaquia rechazaron la medida diciendo que no harán caso y que ampliarán el veto. Hungría además de ampliarlo, restringirá unilateralmente la importación de otros 24 productos agrícolas ucranianos. Bulgaria ha aceptado volver a importar los productos.

El primer ministro de Bulgaria, Nikolay Denkov, calificó este sábado de "terroristas" a los agricultores que preparan protestas contra el levantamiento de la prohibición de importar cereales ucranianos.

Denkov consideró que los argumentos de los agricultores búlgaros son "insostenibles" y les pidió que accedan a dialogar.

"El sector no puede afirmar que al Estado no le importa, dado que el Estado le da más de mil millones de euros. No puede despreciar las exigencias europeas, dado que los tractores con los que quieren bloquear las carreteras han sido comprados con fondos europeos", declaró el político reformista y europeísta.

Afirmó que desde hace dos días los agricultores se comportan "como terroristas", usando "argumentos falsos" y amenazando con bloquear el país.

"No negocio con terroristas. Espero que se sienten a la mesa y negocien", insistió.

Por otro lado, aseguró que Ucrania se ha comprometido a restringir y controlar sus exportaciones a Bulgaria para evitar que grandes volúmenes de sus cereales al país puedan desequilibrar el mercado nacional.

Además, dijo esperar que los productos ucranianos tengan un efecto moderador sobre los precios al consumidor en Bulgaria, así como sobre la tasa de la inflación, situada actualmente en el 7,7 % interanual.

Rumanía, por su parte, dijo que lamenta aunque acepta el levantamiento decidido por la CE, si bien estudia eventuales medidas para proteger su mercado nacional que dependerán de un plan que el Gobierno ucraniano se comprometió a entregarle el próximo lunes.