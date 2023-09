Por Nuno Prudêncio

Misiles ATACMS | ¿Qué son y qué podrían cambiar en el conflicto ucraniano? Estados Unidos podría enviar ese tipo de misiles este mismo otoño impactando de forma importante en la contraaofensiva

La carrera armamentística ucraniana puede estar cerca de un punto de inflexión. Se multiplican en los medios de comunicación estadounidenses las informaciones según las cuales es inminente la autorización del presidente Joe Biden para el despliegue de los misiles de largo alcance conocidos como ATACMS. Su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, reclama desde hace tiempo este armamento de alta precisión, capaz de recorrer 300 kilómetros, un alcance superior al de los Storm Shadow/Scalps entregados por el Reino Unido y Francia. Pero, ¿por qué ahora?

PUBLICIDAD

César Pintado, profesor del Campus Internacional de Seguridad y Defensa (CISDE), apunta: "Este aumento de la apuesta lo que pretende es darle un empujón a la guerra y apuntar directamente no a ganancias territoriales pequeñas de las zonas adyacentes, sino a ir directamente por Crimea. 2024 es un año políticamente muy sensible. Hay elecciones en Estados Unidos y elecciones al Parlamento Europeo. Pueden venir otros gobiernos y cambien los jugadores. Y el juego puede que no sea el mismo"

Con la llegada del mal tiempo, la ventana de oportunidad para la contraofensiva se estrecha. No obstante, hay que mantener algunas reglas del juego, al menos la promesa de Kiev de no utilizar armas occidentales dentro de Rusia.

Marina Miron, investigadora del King's College de Londres, destaca: "En términos de garantías, tiene que haber suficiente confianza en que la dirección política tiene suficiente control sobre la dirección militar. No parece que la dirección política tenga todo el control y toda la confianza, porque no sabemos cómo actuará el nuevo ministro de Defensa [Rustem Umerov], cuál será su estrategia, qué perseguirá".

Además de Estados Unidos, el Gobierno sueco estudia enviar cazas Gripen a Ucrania, Dinamarca y Holanda enviarán seis docenas de F-16, Alemania entregará 40 vehículos blindados Marder y Polonia ha aprobado la compra de cerca de 500 lanzamisiles HIMARS, que utilizan ATACMS, mediante una inversión de casi 10.000 millones de euros.