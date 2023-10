El primer ministro de Hungría ha criticado que la Unión Europea ha "violado" y "forzado" a Hungría y Polonia a aceptar el acuerdo.

El primer ministro de Hungría, Víktor Orbán, ha criticado en la cumbre de los veintisiete en Granada, España, que la Unión Europea ha "violado" y "forzado" a Hungría y Polonia a aceptar los recientes acuerdos sobre el pacto de migración y asilo puesto que ambos países votaron en contra pero fueron aprobados sin su visto bueno.

"No hay acuerdo sobre inmigración porque antes decidimos que la inmigración se regularía sobre la base de un acuerdo unilateral, lo que se cambió en la última reunión. Polonia y Hungría no estaban satisfechas con la propuesta, pero nos presionaron para que la aprobáramos. Así que Hungría y Polonia quedaron totalmente al margen. Así que después de esto, no hay ninguna posibilidad de llegar a ningún tipo de compromiso y acuerdo sobre migración. Políticamente es imposible, no hoy, en términos generales", dijo Orbán en Granada.

El pacto de Asilo, que aún debe negociarse con el Parlamento Europeo, fue aprobado por los Estados miembros por mayoría cualificada y no por unanimidad. El acuerdo establece un mecanismo obligatorio de solidaridad entre los Estados miembros en caso de que uno de ellos se enfrente a una "situación excepcional" vinculada a llegadas "masivas" de migrantes a sus fronteras.