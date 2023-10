Por euronews

A unas 100 familias israelíes les han dicho que sus seres queridos están ahora en Gaza después de haber sido secuestrados por el grupo islamista Hamás.

PUBLICIDAD

Su destino pende de un hilo. Los ataques aéreos israelíes han arrasado barrios enteros en Gaza; intensas oleadas cada cuatro horas, que ha reducido bloques de pisos a escombros. Entre los rehenes los hay de varias nacionalidades

En la familia de Lior vieron a su gente en un vídeo.

Lior Katz-Natanzon, dentista en el kibutz Nir Oz: "No puedo pensar mucho porque me romperé en pedazos, quiero a mi madre, quiero a mi hermana, a mis sobrinas, las quiero aquí. No entiendo cómo pudo pasar esta pesadilla".

Eitan, un niño francés de 12 años, estaba con su hermana en su casa a unos cientos de metros de Gaza el sábado pasado. Fueron secuestrados junto con su madre por miembros de Hamás en dos motocicletas diferentes.

La hermana y la madre de Eitan lograron escapar, pero el niño sigue desaparecido y probablemente haya sido llevado a Gaza.

Ayala Yahalomi Luzón, tía de Eitan: "La bicicleta de su madre se detuvo y la de Eitan pasó. A partir de ese momento, no sabemos nada. Ese fue el último contacto visual que su madre tuvo con Eitan. Estaban en pijama y así se los llevaron".

Las familias de varios rehenes estadounidenses-israelíes piden ayuda a ambos gobiernos.

Ayana Neta, hija de Adrienne secuestrada por Hamás: "Mi madre es un ser humano excepcional. Pasó la mayor parte de su vida adulta como enfermera en la comunidad y luego como comadrona en un hospital cuando entraba en una sala de partos. veía a un ser humano frente a ella; no a una religión. no a una raza."