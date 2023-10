Ali Mahmoud/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Por Nebal Hajjo & Euronews

El principal centro médico en Gaza, el hospital Al-Shifa, no puede hacer frente a la afluencia de víctimas. No queda sitio para los cadáveres en la morgue, las ambulancias no pueden llegar hasta donde están los heridos, ni llevar pacientes a cuidados intensivos, y no hay más camas para alojar a los pacientes en estado crítico. Las ambulancias también son objeto de ataques. "Nos enfrentamos a grandes retos como equipos de ambulancias, como nuestra incapacidad para evacuar a los pacientes debido a los continuos bombardeos. Hasta ahora tenemos 4 ambulancieros muertos", afirma el Dr. Bashar Murad, director de la Media Luna Roja. "El primer ataque se produjo en el norte de Gaza, con un misil teledirigido; el segundo ataque de hoy se produjo en el este de la ciudad de Gaza; y a pesar de haber obtenido la coordinación de la Cruz Roja para evacuar a la gente, fuimos sorprendidos por el fuego de un francotirador israelí", relata. Niños y mujeres: la mayor parte de las víctimas El Ministerio de Sanidad de Gaza afirma que el 60 % de los muertos y heridos son mujeres y niños. "¿Qué les hicieron estos niños que solo dormían en sus casas? Para que todo el mundo sepa que nos quedamos en esta tierra. Esta es la tierra de nuestros hijos. Que cese este crimen", exclamaba desesperado, Muhammad Al-Louh, oficial de ambulancias. Cifras de heridos y muertos en aumento Tras los bombardeos aéreos israelíes en Gaza se cuentan más de 1 800 muertos, y más de 6 300 heridos. Y en Israel el saldo de víctimas mortales en Israel tras el ataque de Hamás se cuentan 1 400 muertos, y más de 3 400 heridos hospitalizados, de los que más de 350 se encuentran en estado crítico o grave. Hay múltiples llamados para que se establezcan corredores humanitarios para vías de escape seguras, ya que Israel ordenó la evacuación inmediata antes de una posible operación terrestre en Gaza.