Euronews Hoy | Las claves del día en 20 minutos. Último día de la tregua entre Israel y Hamás. Tensión diplomática con Israel. Guerra en Ucrania: La nieve se impone en la línea de frente. La Navidad está a la vuelta de la esquina.

En Euronews Hoy les presentamos las noticias de este lunes 27 de noviembre

Último día de la tregua entre Israel y Hamás

- Este es último día de la primera tregua de cuatro días acordada entre Hamás e Israel. El primer ministro israelí, Netanyahu ha aprovechado para pisar la Franja. Hamás ha dicho que intentará extender la tregua liberando más rehenes. La ONU dice que la tregua se está respetando en Gaza y que ha permitido que aumente la entrega de ayuda humanitaria.

Tensión diplomática con Israel

En el terreno diplomático, las declaraciones de líderes de España, Bélgica e Irlanda de este fin de semana están tensando las relaciones con Israel que ya los incluye en el saco de simpatizantes del terrorismo. Los israelíes han decidido no ir al foro Mediterráneo que se celebra aquí en España y en el que podría haberse visto las caras con representantes palestinos. El Jefe de la Diplomacia Europea ha dicho que no habrá paz hasta que no haya un Estado Palestino.

Guerra en Ucrania | La nieve se impone en la línea de frente

En la guerra de Ucrania ahora manda con fuerza el general invierno. Las nevadas se han apoderado de las calles. Según Kiev, Rusia ha sufrido en Donetsk cerca del 80% de sus pérdidas en el frente. Allí los rusos siguen intentado rodear la localidad de Avdivka.

El temporal también se nota en otros países de Europa

El temporal también se nota en otros países de Europa como Rumanía, Bulgaria o Italia. Pero hay más, vamos con otros titulares de la jornada.

El teatro de Denisova pone a Putin ante el Tribunal Penal Internacional (TPI)

La obra "La Haya", de la autora ucraniana Sasha Denisova, cuenta la historia de un adolescente huérfano de Mariúpol que imagina cómo los altos mandos de Rusia son llevados ante la justicia por su devastadora guerra en Ucrania. Vladímir Putin es actualmente objeto de una orden de arresto emitida en marzo por la Corte Penal Internacional (CPI), por acusaciones de haber deportado niños en zonas de Ucrania ocupadas por Rusia, aunque Denisova ya había escrito la obra entonces.

La Navidad está a la vuelta de la esquina

En nuestro NO COMMENT de hoy verán la apertura del Mercado de Navidad y la encendida del árbol de Estrasburgo en Francia. Gracias por seguirnos y por todos los me gusta que nos dejan en cada uno de nuestros informativos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.