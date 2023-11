Por Euronews en Español

No leyó su discurso. Hizo que uno de sus colaboradores lo hiciera en su lugar, y él mismo reconoció que aún no se había recuperado de la gripe que le afectó en los últimos días, y que, de hecho, hizo que su voz sonara más débil de lo habitual.

Tras cancelar su viaje a la COP28 de Dubái, el papa Francisco apareció en público en la audiencia habitual de los miércoles, con notables dificultades respiratorias.

"Seguimos con la catequesis, pero como con esta gripe... no estoy bien, y tengo una voz fea, monseñor Ciampanelli leerá el mensaje", afirmaba el papa Francisco.

"Después de que el Consejo de médicos dijera al papa Francisco que no emprendiese el viaje apostólico previsto en los próximos días a Dubái, para asistir a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el sumo pontífice asistió a la audiencia general del miércoles. No leyó su discurso. Hizo que uno de sus colaboradores lo hiciera en su lugar, y él mismo reconoció que aún no se había recuperado de la gripe que le afectó en los últimos días, y que, de hecho, hizo que su voz sonara más débil de lo habitual. También sabemos que, aunque algunos de sus compromisos ya habían sido cancelados, de todos modos, en los últimos días,el Vaticano confirmó que su estado de salud era bueno, pero estacionario. El sábado, el Vaticano confirmó estos síntomas leves de gripe, y ese mismo día, el sumo pontífice se sometió a un TAC para descartar el riesgo de complicaciones pulmonares; un examen que resultó negativo", explica Giorgia Orlandi, corresponsal de Euronews en Italia.

"El domingo, el sumo pontífice no recitó la oración del Ángelus, como es costumbre, mirando por la ventana que da a la Plaza de San Pedro. Lo hizo por videoconferencia. En los últimos meses, el papa ha tenido varios problemas de salud. No es la primera vez que tiene problemas en las vías respiratorias. En el pasado mes de junio, se sometió a una operación intestinal. De aquí a Navidad, el sumo pontífice tiene mucho trabajo; algunas tareas son importantes", concluye Giorgia Orlandi.