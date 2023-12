Por EFE

El líder opositor ruso ha sido trasladado a otra prisión, cuya ubicación se desconoce, según sus colaboradores, que llevaban casi una semana sin tener noticias suyas.

El líder opositor ruso, Alexéi Navalni, ya no está en la prisión número 6 de la región de Vladímir, donde cumplía su condena desde junio de 2022, al ser trasladado a otra cárcel, cuya ubicación se desconoce por el momento, según los colaboradores del político.

"Acaban de decirle a su abogado que el preso Navalni ya no está en la cárcel", escribió hoy en X Kira Yarmish, una de las aliadas del opositor. Según Yarmish, los funcionarios de la cárcel no accedieron a revelar el nuevo paradero de Navalni, que cumple una condena de casi 30 años de cárcel. El líder opositor ruso llevaba desaparecido casi una semana, según sus colaboradores, que no lograban contactar con él.

El pasado 7 de diciembre Navalni pidió desde la cárcel votar contra el presidente ruso, Vladímir Putin, en las elecciones de marzo de 2024. "Ese día llamamos a todos a acudir a las urnas y votar contra Vladímir Putin. Esto se puede hacer poniendo una cruz en la casilla de cualquier otro candidato", escribió en su canal de Telegram.

Navalni también anunció la puesta en marcha de una página web (neputin.org) que pedía a los rusos apoyar a cualquier candidato a la presidencia, salvo el actual jefe del Kremlin. Un día después de su lanzamiento el sitio fue bloqueado.

Putin, al que la reforma constitucional de 2020 le permite ejercer otros dos mandatos presidenciales de seis años cada uno, anunció el 8 de diciembre su candidatura a la reelección durante una ceremonia de condecoración de militares rusos que combaten en Ucrania.