Por Euronews en Español

Volodímir Zelenski viaja a Estados Unidos para tratar con Joe Biden las 'necesidades urgentes de Ucrania'. Tras su paso por Argentina, donde asistió a la toma de poder de Javier Milei como nuevo presidente del país, Zelenski fue invitado por Biden a la Casa Blanca. Así, este martes, pronunciará un discurso ante el Congreso, en un intento de "desbloquear" más ayuda para Ucrania. Los políticos estadounidenses están inmersos en debates bastante tensos sobre el futuro de la ayuda a Ucrania, lo que suscita gran preocupación. Algunos medios europeos señalan que los aliados del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, intentarán que los republicanos, en la oposición en Estados Unidos, detengan definitivamente la ayuda militar a Ucrania.

Entretanto, en este contexto, los países europeos siguen adelante con su apoyo a los ucranianos. Así, Alemania ha anunciado el envío de hasta 200.000 proyectiles de artillería el próximo año, al tiempo que aumenta su propia producción.

Mientras, el domingo, en Kiev, los familiares de los prisioneros de guerra ucranianos se reunieron para exigir que se hagan más esfuerzos por la liberación de los soldados detenidos en Rusia. Una manifestación fue organizada por familiares de 'defensores de la fábrica Azovstal' de Mariúpol. Afirman que, en muchos casos, no tienen contacto alguno con los prisioneros, y que, de hecho, no tienen información sobre si siguen vivos o no. En la marcha participaron numerosos ex prisioneros de guerra destacados, como la médico militar Yuliia Paievska y la ex portavoz del destacamento fronterizo de Donetsk, Valeria Subotina.