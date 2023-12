Amputados en Gaza por falta de medios para operarlos

Por euronews

Los amputados, entre las decenas de miles de heridos de Gaza, apenas se recuperan del trauma.

La vida de la mayoría de los palestinos ha quedado rota por los bombardeos y desplazamientos forzosos al sur de la Franja de Gaza.

En el hospital de Deir al-Balah, en el centro de Gaza, decenas de personas han sufrido la amputación de algún miembro, la mayoría de ellos, las piernas.

Están en diferentes fases de superación del trauma.

Las bombas de Israel no les ha quitado la vida, pero sí se las ha roto en un instante.

Shaima Nabahin, perdió su pie en un ataque aéreo israelí: "Toda mi vida ha cambiado, de ser una persona sana que era capaz de controlar todos los detalles de mi vida, ahora en lo más simple necesito ayuda de otra persona, incluso para dormir. No puedo dormir bien".

Nawal Jaber, perdió ambas piernas tras un bombardeo:"Me ha roto la vida.Paralizó mi vida. Me robó la vida. Ojalá pudiera andar o ponerme de pie. No puedo.Ojalá pudiera ayudar a mis hijos, pero no puedo".

Los traumatólogos y cirujanos creen que, en algunos casos, se podría haber evitado la amputación.

Pero semanas de bombardeos de Israel también sobre hospitales, les han dejado sin recursos para asistir a los heridos.