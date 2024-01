Empeora el tiempo en el norte de Europa

Por euronews

Fuertes nevadas y lluvias heladas en el norte de Europa bloquean autopistas y aeropuertos.

PUBLICIDAD

NO DISTRIBUTION TO THIRD PARTIES check out external partners before publishing on CMS

Azotaron el oeste de Alemania, dejando a los automovilistas en sus coches durante toda la noche hasta este jueves por la mañana. Como medida de precaución, numerosas escuelas y guarderías cerraron y aumentó el número de trabajadores a distancia desde sus casas.

El aeropuerto de Fráncfort cerró varias horas este miércoles y suspendió centenares de vuelos. La Cruz Roja ofreció bebidas calientes a los conductores que llegaban a la ciudad de Koenigswinter después de horas de blooqueo.La tarde y noche el hielo empezó a cubrir las carreteras checas.

Sobre todo en el norte de la República Checa las temperaturas han disminuido con una baja sensación térmica, la lluvia no se ha interrumpido, por lo que el hielo se mantiene. Se han producido varios accidentes en carreteras resbaladizas. Uno de ellos de un camión cisterna que derramó unos 300 litros de combustible diésel.