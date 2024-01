Por Euronews en Español

El presidente de Ucrania afirma que todavía se tienen que aclarar las circunstancias sobre el avión ruso que se ha estrellado en Bélgorod en el que según Rusia habrían muerto decenas de prisioneros ucranianos.

El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará un encuentro privado, a puerta cerrada, sobre Ucrania. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, declaró el miércoles que Rusia ha solicitado una reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU. La petición de Moscú se produce tras la caída de un avión ruso en Bélgorod, del que el Kremlin responsabiliza a las Fuerzas Armadas ucranianas.

La aeronave, de transporte militar, se estrelló en una región fronteriza cercana a Ucrania, y Rusia acusó a Kiev de derribarlo, señalando que las 74 personas que iban a bordo murieron; entre ellas, al parecer, había 65 soldados ucranianos que iban a ser canjeados en un intercambio de prisioneros de guerra. A lo largo de casi dos años de guerra, Rusia y Ucrania han intercambiado acusaciones contradictorias, y a menudo ha sido difícil establecer los acontecimientos, tanto por las limitaciones propias de una zona de guerra como por el hecho de que cada parte controla férreamente la información. Entretanto, Lavrov también indicó que a las autoridades rusas no les preocupaba que los medios de comunicación extranjeros no se creyeran los detalles del accidente y añadió que Rusia no tenía nada que discutir con Estados Unidos. Además, calificó de "tonterías" las especulaciones de que el Kremlin pretendía atacar a Europa.

Casi dos años de guerra y de cruce de acusaciones contradictorias entre Ucrania y Rusia

Ucrania se acerca a los dos años de guerra, desde el inicio de la invasión rusa de su territorio. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha condenado la agresión rusa. "Es evidente que los rusos están jugando con la vida de los prisioneros ucranianos, con los sentimientos de sus familiares y con las emociones de nuestra sociedad", declaraba Zelenski. Con respecto al suceso del avión, señaló: "Es necesario establecer todos los hechos claros en la medida de lo posible, dado que el accidente aéreo se produjo en territorio ruso, fuera de nuestro control".

Mientras tanto, en Járkov, los equipos de rescate descubrieron nuevas víctimas mortales, entre las ruinas, tras los ataques rusos. Así, a primera hora de la tarde del martes, recuperaron el cadáver de una niña de 8 años entre los escombros de un rascacielos que había quedado parcialmente destruido. La ofensiva de las tropas rusas con misiles contra la capital ucraniana y otras ciudades del país, el martes, dejó al menos 18 muertos y decenas de heridos, y causó graves daños en numerosas infraestructuras civiles, según declaró Volodímir Zelenski. Según el presidente ucraniano, más de 130 ciudadanos resultaron heridos al ser alcanzados más de 200 lugares en los ataques de Rusia.