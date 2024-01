Por Euronews

Después de dos emocionantes días de acción, la última jornada de competición del Gran Premio de Portugal 2024 de judo fue una exhibición de fuerza y habilidad de los pesos pesados, en la que la representación turca salió coronada con dos oros.

PUBLICIDAD

En la categoría masculina de -90 kg, el turco Mihael Zgank se enfrentó a Klen Kristofer Kaljulaid. Una dura contienda que llegó al 'Golden Score'. Al final se decidió por penales, y la victoria fue para Turquía.

Moshe Ponti, miembro del Comité de Coordinación de Directores de la Federación Internacional de Judo (FIJ) y presidente de la Asociación de Judo de Israel, entregó las medallas.

"Estuve un poco en el centro de la ciudad. Me gusta el país, también me gusta el clima y me hace sentir muy bien”, dijo Zgank.

En la categoría femenina de -78 kg, Anna Monta Olek, de Alemania, mostró su dominio y se llevó su segunda medalla de oro en un Gran Premio: un comienzo fantástico para 2024. Un magnífico contraataque frente a Metka Lobnik la llevó a aguantar para asegurar su primer puesto en el podio, en una actuación magistral que encantó al público. Tina Trstenjak, supervisora de arbitraje y campeona olímpica y mundial, estuvo presente para entregar las medallas. "Mi entrenador es de aquí, así que es especial ganar aquí”, señaló Olek.

En la categoría masculina de -100 kg, Matvey Kanikovskiy ganó la contienda marcándose un 'waza-ari' en los últimos 20 segundos con una increíble técnica. Recibió su medalla de manos de Mohammed Meridja, director de Educación y Entrenamiento de la FIJ.

En la categoría femenina de +78 kg, la turca Hilal Ozturk consiguió su primer oro en un Gran Premio: un 'waza-ari' contra la japonesa Miki Mukunoki fue suficiente para ganar el título del Gran Premio de Portugal, en una impresionante victoria que supuso la segunda medalla de oro de la jornada para Turquía. Ozturk recibió su medalla de manos de Yury Alvear, miembro de la Comisión Deportiva de la FIJ y tres veces campeona mundial.

En los +100 kg, el actual campeón mundial Inal Tasoev se lanzó a por un 'ippon' en los primeros 30 segundos de la final con un impresionante 'uchi-mata'. Otra medalla para él y un gran comienzo de año rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024. Las medallas fueron entregadas por Sergiu Pina, presidente de la Federación Portuguesa de Judo.

Antes de la acción, al comienzo de la jornada, un grupo de niños compartió un rato entrañable con la judoca y heroína local Barbara Timo.

Así concluye la cita portuguesa. La próxima semana continúa nuestra cobertura con el icónico Grand Slam de París.