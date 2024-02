Donald Trump debe comparecer ante la Justicia a finales de marzo

Por Euronews

El expresidente había intentado retrasar el caso para poder hacer campaña en las elecciones presidenciales de este año. Trump asegura que el fallo es una injerencia electoral de sus adversarios demócratas.

Un juez de Estados Unidos, llamado Juan Manuel Merchán, ha dictaminado que Donald Trump debe comparecer ante la Justicia el 25 de marzo, en un caso en el que se le acusa de comprar el silencio de la actriz porno, Stormy Daniels, para no perjudicar su carrera política.

"Quieren darse prisa, porque quieren lograrlo, de manera desesperada, antes de las elecciones. Si se lleva a cabo antes de las elecciones... eso es lo que quieren hacer. No les importa que se pueda hacer después de las elecciones. No habrían dictaminado esto, de ninguna manera, si no fuera porque me presento a presidente, y me va muy bien", declara Donald Trump, expresidente de Estados Unidos.

Grandes cantidades de dinero para ocultar infidelidades y no dañar su carrera política

El caso se centra en los acusaciones contra Donald Trump, quien al parecer, pagó grandes cantidades de dinero para ocultar historias sobre supuestas relaciones extramatrimoniales con Daniels y otra mujer. Trump, que niega cualquier delito, se enfrenta a otras batallas legales mientras intenta ganar las elecciones del Partido Republicano para competir contra Joe Biden en los comicios presidenciales de Estados Unidos previstos en noviembre.

En el último año, Trump ha arremetido contra Juan Manuel Merchán en varias ocasiones, calificándolo de "juez que odia a Trump", le ha pedido que abandone el caso, y ha intentado trasladar el caso de un tribunal estatal a un tribunal federal. Todo ello sin éxito.

Merchán ha reconocido haber hecho varias pequeñas donaciones a demócratas, incluidos 15 dólares a Joe Biden, rival de Trump, pero afirma estar seguro de su "capacidad para ser justo e imparcial".