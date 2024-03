Por Euronews

Thunberg y otros 40 activistas bloquearon a al menos dos entradas al Parlamento sueco, también conocido como el Riksdag, para exigir reformas radicales para evitar el desastre climático.

PUBLICIDAD

La activista climática Greta Thunberg fue detenida por la Policía después de bloquear las entradas al Riksdag sueco (el Parlamento de Suecia) durante una protesta climática. Unos 40 activistas se colocaron frente al edificio y se negaron a moverse hasta que los agentes se llevaron a varios de ellos, arrastrándolos por el suelo para desbloquear las puertas.

"Creo que nuestras leyes protegen las cosas equivocadas. Creo que nuestras leyes deberían estar ahí para proteger el bienestar de las personas, no el derecho de las empresas a contaminar el planeta", dijo Thunberg durante la manifestación.

Sentimos que no nos escuchan Greta Thunberg Activista climática

Los activistas llevaban carteles que decían "Justicia climática ahora" mientras se sentaban frente a al menos dos de las entradas del Riksdag, incluida la entrada principal. Los medios suecos dijeron que los legisladores utilizaron otras puertas para acceder a la Asamblea.

Denuncia por violación de la Ley de Orden Público

La manifestación tuvo lugar el lunes y, según la Policía, los activistas no tenían permiso para esta protesta y el incidente dio lugar a una denuncia por violación de la Ley de Orden Público.

El martes por la mañana, los activistas regresaron al Riksdagpara continuar la manifestación. "El Parlamento y los representantes electos son, por supuesto, una parte fundamental de la democracia, pero también lo es el derecho a manifestarse", afirmó Thunberg.

Los manifestantes han acusado a las empresas de combustibles fósiles de ralentizar deliberadamente la transición energética global hacia las energías renovables para obtener más ganancias.

"Durante décadas, el movimiento por la justicia climática ha estado repitiendo el mismo mensaje una y otra vez, como un disco rayado, y sentimos que no nos escuchan", dijo Thunberg, de 21 años, a 'The Associated Press'.