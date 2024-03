Estado de salud del Papa Francisco: "Todavía no me he recuperado"

Por Euronews

El Papa Francisco sufre una infección respiratoria desde hace tres semanas y se ha vuelto a disculpar por no poder dar el sermón él mismo.

El estado de salud del santo pontífice ha sido fruto de las especulaciones durante las últimas semanas.

El pasado sábado, el monseñor Filippo Ciampanelli, miembro de la Secretaría de Estado del Vaticano, tuvo que leer el discurso del Papa Francisco quien se excusó advirtiendo: "No me he recuperado".

Más de 3.000 empleados y pacientes de las seis sedes del Hospital Infantil Bambin Gesù, así como sus familiares, asistieron a la audiencia en el Vaticano.

En las primeras filas del Auditorio Pablo VI se sentaron más de 200 niños, algunos de la "periferia del mundo" donde no tenían oportunidad de recibir tratamiento, y de zonas de guerra como Ucrania y Gaza.

La audiencia fue organizada con motivo del 100º aniversario de la donación del hospital a la Santa Sede (20 de febrero de 1924) por la familia Salviati. Había fundado el hospital en 1869.

El Papa Francisco pidió a monseñor Filippo Ciampanelli que leyera su discurso, en el que se centró en la donación como un aspecto fundamental de la historia y la vocación del hospital. Animó al hospital a seguir aceptando niños necesitados de todo el mundo, independientemente de su situación social, nacionalidad o religión.

El estado de salud del Papa Francisco

El Papa ha estado luchando contra un resfriado persistente durante tres semanas. Cuando era joven, le extirparon parte de un pulmón. Este invierno sufrió una bronquitis.

En 2021, le extirparon parte del colon y el año pasado fue hospitalizado dos veces, incluida una para extirpar tejido cicatricial intestinal de cirugías anteriores para tratar la diverticulosis o protuberancias en la pared intestinal. Aún así salió del hospital con 87 años bromeando: "Sigo vivo".

En la presentación de sus memorias esta semana, el Papa había subrayado que no tenía planes de renunciar y que no sufría problemas de salud que requirieran su renuncia. Francisco agregó que todavía tenía "muchos proyectos por realizar" como su recién lanzada autobiografía.