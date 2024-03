Por Euronews

El atentado, reivindicado por el Estado Islámico, sería obra según los expertos, de la rama caucásica del Dáesh, sin embargo el Kremlin ha deslizado una supuesta implicación de Ucrania. El primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, prometió un castigo sin misericordia.

Rusia detiene a otros tres sospechosos más, supuestamente implicados en la masacre perpetrada en Moscú, que dejó al menos 139 muertos.

Cuatro sospechosos acusados anteriormente, comparecieron ante el tribunal con visibles signos de tortura. Los detenidos, con nacionalidad de Tayikistán, se enfrentan a la cadena perpetua. El primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, dijo que la investigación está en curso, y prometió que 'los perpetradores serán castigados sin misericordia'.

El tribunal les imputa delitos de terrorismo

Rusia ha multiplicado los ataques sobre Ucrania este lunes sembrado el pánico en Kiev y Odesa. La Comisión Europea ha expresado su preocupción:

"Naturalmente, estamos preocupados por las acciones del régimen de Moscú, que intenta crear un vínculo entre este ataque y Ucrania. Por supuesto, lo rechazamos por completo, no hay ningún indicio, ninguna prueba de que Ucrania estuviera vinculada de alguna manera con estos. Hacemos un llamado al Gobierno de Rusia a no utilizar estos ataques terroristas en Moscú como pretexto o motivación para aumentar la agresión ilegal contra Ucrania, a no usarlos como pretexto para el aumento de la represión interna, que es algo que sucede en el régimen ruso", declaró Peter Stano, portavoz de la Comisión Europea.

Francia e Italia aumentan el nivel de alerta antiterrorista

En Francia,ha aumentado el nivel de alerta antiterrorista y el presidente Macron, declaró que todos los indicios apuntan a un atentado terrorista del Dáesh y añadió que sería "cínico y contraproducente" que Rusia culpara a Ucrania. **En Italia,**tambiénha aumentado el nivel de alerta antes de Semana Santa en lugares de concentración de turistas y en objetivos sensibles.

Por otro lado, el Consejo de Seguridad de la ONU observó un minuto de silencio por las víctimas del ataque de Moscú. Mientras, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, cuestionó las afirmaciones estadounidenses de que el Estado Islámico estuviera trás del ataque terrorista.

Lvova-Belova premió a dos jóvenes héroes

Y en el suburbio moscovita de Krasnogorsk, donde tuvo lugar la masacre en la sala de conciertos Crocus, las autoridades rusas premiaron este lunes la heroicidad de dos adolescentes, que en la noche de la tragedia trabajaban en los guardarropas de la sala de conciertos y ayudaron a escapar a más de un centenar de personas.

Los jóvenes Islam Khalilov y Artyom Donskov, que ayudaron a evacuar a la gente de la sala Crocus, recibieron una recompensa de manos de Maria Lvova-Belova, la comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia.