euronews

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, insistió de nuevo con el misma petición de auxilio a Occidente para que apoye aún más decididamente a su país en la guerra contra Rusia.

En una intervención desde Kiev para el noveno Foro Económico de Delfos, en Grecia, Zelenski subrayó que el presidente ruso, Vladímir Putin trata de sembrar el terror, con ataques diarios, tanto con misiles como con bombas.

Desbloquear los cielos

Zelenski concretó: la prioridad para Ucrania son los sistemas de defensa antiaérea. Advirtió que si empiezan a perder un territorio tras otro, acabarán perdiendo el país: "Una vez que tengamos armas y medidas políticas concretas de todos nuestros socios, romperemos la columna vertebral de Putin. No hay cosas extraordinarias aquí. Todo lo que nuestros socios tienen en sus reservas y en sus arsenales, es decir, la defensa aérea, que es extremadamente importante para nosotros, que desbloqueará los cielos. Y hablo de esto, no por primera vez. Así que, sistemas de defensa aérea, artillería y fuego de largo alcance ... y punto. Entiendo que esto no es fácil. Y todo el mundo piensa en sí mismo y le estamos agradecidos a todos nuestros socios. Pero lo que tenemos ahora no es suficiente si realmente queremos prevalecer sobre Putin, si nadie quiere que Putin arrastre al mundo a la Tercera Guerra Mundial”.

La incógnita de Trump

En respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de ceder territorios, como parte de un acuerdo de paz, si Donald Trump es reelegido, Zelenski dijo que no tuvo la oportunidad de hablarlo con él.

Añadió que Ucrania está dispuesta a participar en una amplia conferencia sobre la paz, para escuchar propuestas de sus aliados sobre cómo ven el fin de la guerra.