Por Euronews

Estados Unidos trata de rebajar tensiones en la región de Oriente Medio, tras predecir la CIA un ataque masivo inminente de Irán contra Israel.

Estados Unidos trata de rebajar tensiones en la región de Oriente Medio, después de que la CIA predijera un ataque masivo inminente de Irán contra Israel. Teherán prometió represalias contra Israel tras el mortífero ataque contra su consulado en Damasco.

Washington trata de mediar con China, Turquía y Arabia Saudí para que no empeore la creciente tensión en la región; inquietud que expresó Matthew Miller, portavozdel Departamento de Estado de EE.UU.,

"Seguimos preocupados por el riesgo de una escalada de tensiones en Oriente Medio. Y específicamente por las amenazas hechas en los últimos días por parte de Irán contra el Estado de Israel y el pueblo israelí. El presidente dejó claro ayer que apoyamos firmementela seguridad de Israel contra estas amenazas. Una mayor escalada de este conflicto. No sólo perjudica a Israel, no sólo perjudica a Irán, no sólo perjudica a los países de la región, sino que perjudica a todos los países del mundo.

EE.UU. ha enviado un alto mando militar a Israel para evaluar la amenaza ante la creciente tensión. El general Michael Erik Kurilla, se reune con la cúpula militar israelí para coordinar acciones, abordar la guerra en Gaza y las operaciones de ayuda humanitaria.