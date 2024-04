Los desertores rusos no encuentran acogida en Occidente

Por euronews

Menos de 300 rusos obtuvieron el estatus de refugiados en Estados Unidos en 2022. Más de 57.000 rusos en las fronteras de Estados Unidos en el año fiscal 2023, frente a alrededor de 13.000 en el año fiscal 2021. En Francia, las solicitudes de asilo aumentaron más del 50% entre 2022 y 2023.

PUBLICIDAD

Los soldados rusos que huyen de la guerra en suelo ucraniano no siempre son bienvenidos en el extranjero. Tampoco en Kazajistán en donde algunos recalan.

Yevgeni, un héroe condecorado de la guerra de Rusia en Ucrania, le pidió a su amigo y compañero de armas que apuntara con cuidado a su pierna y evitara los huesos al disparar. Los torniquetes estaban listos.

**Un tiro en la pierna **

Entiende que el dolor que siguió fue el precio que pagó por una nueva oportunidad y como otros miles de soldados rusos, dejó el ejército. Pero la nueva vida que encontró no ha sido la que esperaba.

No existe ningún mecanismo para que los rusos que no quieren luchar, los desertores, lleguen a un lugar seguro Yevgeni Desertor del Ejército de Rusia

Yevgeni razona "Cuando una mujer da a luz a un niño, experimenta un dolor muy fuerte y da a luz nueva vida. Me entregué a la vida después de pasar por un dolor muy intenso. No existe ningún mecanismo para que los rusos que no quieren luchar, los desertores, lleguen a un lugar seguro. Después de todo, es mucho más barato desde el punto de vista económico permitir que una persona entre en su país, un joven sano que suministrar armas a Ucrania”.

Un desertor se enfrenta en Rusia a 10 años de cárcel

Todos los oficiales y un soldado que desertaron del ejército ruso y que han sido consultados tienen procesos penales instruidos contra ellos ellos en Rusia, donde se enfrentan a 10 años o más de prisión. Cada uno esperaba una bienvenida de Occidente que nunca ha llegado. En realidad, todos ellos menos uno viven escondidos.

En Occidente se ve con desconfianza a los que consideran desertores ante la posibilidad de que pudieran ser espías o criminales de guerra. En general, las solicitudes de asilo de ciudadanos rusos han aumentado desde la invasión a gran escala, pero pocas están obteniendo protección.

7.300 casos contra desertores en los tribunales rusos

El medio de comunicación ruso independiente Mediazona ha documentado más de 7.300 casos en los tribunales rusos contra soldados ausentes sin permiso desde septiembre de 2022. Los casos de deserción, el cargo más severo, se multiplicaron por seis el año pasado.

Uno de los desertores consultados hacía memoria: "En Kazán tenía una vida completamente diferente. Tenía mi propio apartamento, tenía un trabajo allí, ganaba dinero. Tenía personal a mi mando. Aquí vivo y duermo sobre abrigos, comiendo no sé qué. Y sin un céntimo. Es muy deprimente”.

Para la mayoría de los desertores conseguir el estatus de refugiado en la UE es prácticamente imposible. La mayoría solo tienen pasaportes para un puñado de antiguas repúblicas soviéticas.

Desertores anclados en antiguas repúblicas soviéticas

En Alemania en teoría los rusos que huyen del servicio militar pueden buscar protección. El verano pasado, un tribunal dictaminó que los rusos que se nieguen a luchar pueden reclamar el estatus de refugiados. En la práctica, sin embargo, ha resultado difícil para los desertores, la mayoría de los cuales tienen pasaportes que sólo les permiten viajar dentro de un puñado de antiguos estados soviéticos, para obtener asilo, dicen abogados, activistas y desertores.

Prefiero sentarme aquí y sufrir y buscar algo, que ir allí y matar a un ser humano Desertor del Ejército de Rusia

Uno de los desertores explicaba: "Prefiero sentarme aquí y sufrir y buscar algo que ir allí y matar a un ser humano porque de alguna guerra poco clara, que es 100% culpa de Rusia. No me arrepiento."

El ex primer ministro de Lituania, Andrius Kubilius, actualmente eurodiputado por Unión de la Patria - Demócrata Cristianos Lituanos "Que los rusos se opongan a Vladímir Putin responde al interés estratégico de Occidente. Menos soldados rusos en el frente, significa un ejército más débil".

Menos de 300 rusos obtuvieron el estatus de refugiados en Estados Unidos en 2022. Más de 57.000 rusos en las fronteras de Estados Unidos en el año fiscal 2023, frente a alrededor de 13.000 en el año fiscal 2021. En Francia, las solicitudes de asilo aumentaron más del 50% entre 2022 y 2023, hasta las 3.400 personas. En 2023 Alemania tuvo 7.663 peticiones de asilo de ciudadanos rusos, frente a 2.851 en 2022, según el Ministerio del Interior de Alemania. Ninguno de los datos especifica el grado de los desertores.