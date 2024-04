Por euronews

La sala del Tribunal de Nueva York entiende que los candidatos a jurado excluidos no pueden ser imparciales porque la figura de Trump causa "emociones". El proceso de selección se reanudará hasta encontrar las personas que la Fiscalía y la defensa de Trump entiendan que pueden cumplir su papel.

PUBLICIDAD

Al menos 50 posibles jurados han sido rehusados admitiendo que no pueden ser imparciales. El juicio de Trump por alterar registros financieros para ocultar varios pagos hechos para silenciar noticias sobre su vida sexual. Este es el primer juicio de naturaleza penal a un expresidente de los Estados Unidos.

Trump tiene varios juicios pendientes en Nueva York, entre otros uno por fraude fiscal.

La sombra de Stormy Daniels

Las acusaciones del actual procedimiento se centran en pagos a la actriz porno Stormy Daniels y a la modelo de Playboy, Karen McDougal.

El primer día del histórico juicio de Trump terminó sin que se eligiera ningún jurado. Los preliminares de este juicio se realizan mientras Trump hace campaña para recuperar la Casa Blanca.

"Interferencia electoral y persecución política"

Trump protestópor su situación que considera una persecución política: "No puedo ir a la graduación de mi hijo o no puedo ir al Tribunal Supremo de los Estados Unidos porque no estoy en Georgia o en Florida o en Carolina del Norte haciendo campaña como debería estar haciendo. Es perfecto para los demócratas radicales de izquierda. Eso es exactamente lo que quieren. Se trata de una interferencia electoral".

En una escalada de historias sobre el candidato republicano, un portero del edificio donde vive el expresidente en Nueva York asegura tener una historia sobre un hijo que supuestamente Trump habría tenido fuera del matrimonio.