El reto de las elecciones europeas en Hungría

Por Euronews

En Hungría, los medios de comunicación públicos dominan la campaña de las elecciones europeas. Mientras unos se hacen una opinión por Internet para tratar de eludir el control de los medios tradicionales, otros ni siquiera se informan.

PUBLICIDAD

En Hungría, muchos son los retos ante las elecciones europeas del 9 de junio.

Ante la agresiva campaña anti-Bruselas del primer ministro ultraconservador Viktor Orbán y con los medios públicos dominando el paísaje electoral, muchos votantes se trasladan a Internet para hacerse una idea sobre qué votar.

Pero veamos qué piensan en esta ciudad rural del sur del país

¿Qué opinan los ciudadanos húngaros?

"Hay que formarse una opinión, hay que discutirlo en casa, pero no funciona así. Esto no es un circo en el que se pone un cartel en cada árbol.", asegura un entrevistado.

"Aquí hay mucha gente que no va a votar, y he hablado con bastantes personas que tampoco van a votar. A nadie le importa. Dicen que votar no va a traer ningún cambio de todos modos", asegura otraentrevistada.

La participación de los jóvenes húngaros podría ser capital

Muchos creen que son los jóvenes quienes tienen una opinión más formada y que a las personas mayores no les importa la política de la UE.

"Cada uno tiene una manera diferente de pensar sobre la política y las elecciones. Creo que mucha gente lo toma como propio y no habla de ello. Veo a la generación más joven como más abierta a tener una opinión y más abierta sobre este tema", dice una húngara.

¿Te interesa la política de la UE? No mucho, la verdad. ¿Te da igual? Sí. ¿Cuántos años tienes? 19."

Hungría, ¿columpiándose con los pies fuera de la UE?

Votar o no y a quien es el dilema de siempre, aunque este otro entrevistado cree que Hungría de todos modos se columpia con los pies fuera de la UE.

"Todos deberían pensar en lo que realmente quieren para Hungría, y en nuestra posición en Europa. En este momento Hungría pertenece a la UE, estamos ahí. Sin embargo es como si Hungría se columpiara con un pie fuera de la UE, por así decirlo. Se lo diré francamente, siento que tenemos los pies medio fuera".