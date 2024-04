Por Euronews con AP, EBU

El responsable de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, afirma que no se ha avanzado hacia un acuerdo de alto el fuego en Gaza y que la situación humanitaria en el enclave sigue siendo una "catástrofe".

PUBLICIDAD

La Defensa Civil Palestina ha descubierto 283 cadáveres en una fosa común en los terrenos del hospital Nasser en la ciudad de Jan Yunis, en la Franja de Gaza. Los equipos de búsqueda han asegurado que la gente había recurrido a cavar tumbas en el patio del hospital cuando el edificio estaba bajo asedio por las fuerzas israelíes.

Después de que los militares israelíes se retiraran a principios de este mes, los residentes han regresado al lugar en busca de sus seres queridos. "Es el quinto día consecutivo que vengo aquí para buscar el cuerpo de mi hijo, Jamal. Nos dijeron que aquí había una fosa común y todos los días he venido aquí para buscarle, pero lamentablemente no encuentro a mi hijo", dijo Raeda Abu al-Ola, madre de un niño desaparecido.

Mientras tanto, en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE en Luxemburgo, el jefe de política exterior del bloque, Josep Borrell, hizo una evaluación sombría del estado de las conversaciones de alto el fuego entre Israel y Hamás.

No hay avances en las conversaciones

"No hay perspectivas de un alto el fuego y no hay un alivio real de la catástrofe humanitaria", aseguró Borrell y añadió que "hay tres cosas que necesitamos: Liberar a los rehenes, un alto el fuego y (poner fin al) desastre humanitario. Lamento decir que no hay avances en ninguno de ellos".

La semana pasada, Hamás rechazó un alto el fuego propuesto por Israel, reiterando sus demandas principales de que el Ejército israelí se retire de Gaza y se permita a los residentes desplazados regresar a sus hogares.

Israel dice que su prioridad es el regreso de los rehenes que Hamás aún mantiene en Gaza. Y eso fue ilustrado por un grupo de israelíes en Tel Aviv que colocaron sillas vacías para sus seres queridos desaparecidos en las mesas para la celebración de la festividad judía de Pésaj. Cada uno es un recordatorio de un miembro de la familia que sigue desaparecido.