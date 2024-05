Por Euronews

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell declaró que "lo correcto es no asistir a la ceremonia de toma de posesión del cargo por parte de Putin". La mayoría de los Estados miembros de la UE no enviarán representación oficial.

El presidente ruso, Vladímir Putin, jura el cargo e inicia un quinto mandato. Su victoria en marzo le convierte en el gobernante de Rusia con más años de servicio en un siglo, superando al dictador soviético Joseph Stalin.

Desde 2008, la ceremonia en el Gran Palacio del Kremlin comienza cuando la Banda Presidencial de la Federación Rusa del Regimiento del Kremlin toca la Marcha de Coronación del Festival Piotr Ilich Tchaikovsky.

Borrell recomienda no asistir a la jura del cargo

Josep Borrell, Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad declaró: "A mi entender lo correcto es no asistir a la inauguración. Mi consejo es ese, y creo que la mayoría de los Estados miembros no asistirán. Creo que es lo correcto".

Los mandatarios de la UE estarán mayoritariamente ausente en la ceremonia de inauguración del cargo.

Una decisión coherente con la política europea de apoyo militar a Ucrania

Y prosiguió diciendo que sobre Putin hay una orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional como responsable de la guerra en Ucrania. "Las elecciones que alzaron a Putin no fueron libres, ni justas, y además asistir a la inauguración sería una clara contradicción. Así que mi consejo para los miembros fue que no asistieran. Y espero que la mayoría, siga esta indicación. Pero cada Estado miembro es totalmente soberano para decidir si va o no, yo espero que la mayoría no vaya".

La toma de posesión de Vladímir Putin, cómo ha cambiado el vocabulario ruso

El término inauguración fue introducido en Rusia por Boris Yeltsin y su difusión no fue fácil. Esta palabra es difícil de pronunciar para los rusos. En 1996, incluso los periodistas, al informar sobre el acontecimiento, prefirieron hablar de la entrada en funciones de Boris Yeltsin y no de su inauguración, para evitar errores. Pero hoy este término se ha arraigado en el idioma ruso y en el protocolo del Kremlin.

Participantes a la ceremonia de la toma de posesión de Putin

No habrá ningún embajador de la UE en el Kremlin, confirmó el portavoz de política exterior de la UE, Peter Stano.

En este tuit, Peter Stano condenaba los recientes ciberataques: "La UE y sus socios condenan enérgicamente la campaña cibernética realizada por APT28 controlada por Rusia contra Alemania y la República Checa. Rusia muestra un patrón continuo de comportamiento irresponsable en el ciberespacio dirigido a la UE y sus miembros. Esto va en contra de las normas de las Naciones Unidas y no será tolerado."

Londres también anunció que no enviará ningún representante, al igual que Canadá y Estados Unidos, que sin embargo reiteraron que reconocen a Putin como presidente legítimo. Italia no estará presente, a diferencia de Francia, a pesar de las tensiones con París tras las declaraciones del presidente Emmanuel Macron sobre el posible envío de tropas a Ucrania. Hungría y Eslovaquia también participarán en la inauguración del nuevo mandato de Putin.

Premio Pulitzer al disidente encarcelado Vladímir Kara-Murza

El disidente ruso Vladímir Kara-Murza, columnista encarcelado en Rusia desde abril de 2022, recibió el Premio Pulitzer 2024 por sus columnas enel Washington Post.

A pesar de estar detenido desde abril de 2022, Kara-Murza ha seguido escribiendo artículos de opinión sobre el presidente ruso Vladímir Putin, la invasión de Ucrania, la muerte de Alexéi Navalni y la represión en el país.