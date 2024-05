Por Euronews con AP

El primer ministro polaco, Donald Tusk, anunció que la valla en la frontera con Bielorrusia será reforzada militarmente como medida de protección ante las "intenciones cada vez más agresivas" de Bielorrusia.

Tusk visitó recientemente la frontera con Bielorrusia, que supone también el límite externo de la Unión Europea con el Estado autocrático, y se comprometió a hacer más para fortalecer la seguridad. Donald Tusk acusó a Bielorrusia, aliado de Rusia, de intensificar lo que llamó una "guerra híbrida" contra Occidente al alentar a los inmigrantes a intentar cruzar a la UE.

También prometió que Polonia no escatimaría gastos en su seguridad fronteriza, y citó "la creciente amenaza resultante de la agresión de Rusia contra Ucrania y la incierta situación geopolítica".

Un juez polaco, investigado por sospechas de espionaje, desertó a Bielorrusia este mes

La visita a la frontera, la primera de Tusk desde que asumió el cargo en diciembre, se produce después de que un juez polaco desertara a Bielorrusia este mes. El magistrado afirmó que enfrentaba persecución en Polonia, donde ha sido denunciado como traidor y está siendo investigado bajo sospecha de espionaje.

Más controles para controlar la inmigración irregular

El partido al frente del anterior Gobierno polaco, el ultraconservador Ley y Justicia, adoptó una postura firme contra la inmigración de una manera que lo enfrentó a otros aliados europeos cuando asumió el poder por primera vez en 2015.

Sin embargo, desde entonces, el sentimiento general contra la migración en toda Europa se ha endurecido. Y, si bien Tusk no utiliza parte de la dura retórica antiinmigrante de sus predecesores, él también se opone a la migración no regulada y apunta a la instrumentalización de las personas migrantes que, a su juicio, estaría llevando a cabo el régimen de Lukashenko en Bielorrusia.

"Esta no es solo la frontera interna de Polonia, sino también la frontera de la Unión Europea. Por lo tanto, no tengo ninguna duda de que toda Europa tendrá que invertir (y sé que lo lograremos) en su seguridad invirtiendo en la frontera oriental de Polonia y en la seguridad de nuestra frontera", dijo Tusk. El jefe del Gobierno polaco añadió que hizo una declaración a los comandantes de las fuerzas de seguridad en la frontera: "No hay límites a los recursos cuando se trata de la seguridad de Polonia".

La visita se produce semanas antes de las elecciones del próximo mes para el Parlamento Europeo, y Tusk parecía decidido a enviar un mensaje a los votantes de que su partido político, la Coalición Cívica, favorece el control de fronteras y a las fuerzas de seguridad encargadas de ello. "He venido hasta aquí principalmente para que tanto los comandantes como sus subordinados no tengan dudas de que el Estado polaco y el Gobierno polaco están con ellos en cualquier situación, aquí en la frontera", dijo.