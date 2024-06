Por Euronews con AP

Una campaña a gran escala de basura aérea, confirmada como real por la hermana de Kim Jong-un, marca un extraño nuevo giro en las relaciones intercoreanas.

Estiércol. Colillas de cigarrillos. Trozos de tela. Pilas usadas. Incluso, al parecer, pañales. En la última semana, Corea del Norte hizo flotar cientos de globos de gran tamaño para arrojar toda esa basura a través de su rival Corea del Sur, en una provocación a la antigua, al estilo de la Guerra Fría, de una forma que la aislada dictadura rara vez ha utilizado en los últimos años.

La poderosa hermana del líder norcoreano Kim Jong-un confirmó el miércoles que Corea del Norte envió los globos y los sacos de basura adjuntos, diciendo que se desplegaron para cumplir la reciente amenaza de su país de "esparcir montones de papel de desecho y suciedad" en Corea del Sur en respuesta a las campañas aéreas de panfletos lanzadas por activistas surcoreanos.

Los expertos afirman que la campaña de los globos de basura pretende avivar la división en Corea del Sur por la política de línea dura del Gobierno conservador de Seúl hacia el Norte. También dicen que hay que esperar nuevos tipos de provocaciones en los próximos meses, ya que el Norte trata de inmiscuirse en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

A continuación te explicamos en qué consisten los lanzamientos de globos de Corea del Norte.

¿Qué ha ocurrido?

Desde el martes por la noche, unos 260 globos lanzados desde Corea del Norte han sido descubiertos por toda Corea del Sur.

Sin embargo, no hay peligro aparente. El Ejército dijo que una investigación inicial mostró que la basura atada a los globos no contiene ninguna sustancia peligrosa como materiales químicos, biológicos o radiactivos. No ha habido informes de daños en tierra.

En 2016, globos norcoreanos que transportaban basura, discos compactos y panfletos propagandísticos dañaron coches y otras propiedades en Corea del Sur. En 2017, Corea del Sur volvió a encontrar un presunto globo norcoreano con panfletos. Esta semana, no se encontraron panfletos en los globos norcoreanos.

Los globos con panfletos de propaganda y otros artículos fueron algunas de las herramientas más comunes de guerra psicológica que las dos Coreas se lanzaron mutuamente durante la Guerra Fría.

Otras han sido los altavoces a todo volumen, las gigantescas vallas y carteles electrónicos instalados en la frontera fortificada de ambos países y las emisiones de radio propagandísticas. En los últimos años, las dos Coreas han acordado detener estas actividades, pero a veces las reanudan cuando las tensiones aumentan.

¿Qué quiere el Norte?

El lanzamiento de globos por parte del Norte forma parte de una reciente serie de provocaciones, entre ellas el lanzamiento fallido de un satélite espía y las pruebas de lanzamiento de unos 10 supuestos misiles de corto alcance esta semana.

Los expertos afirman que el líder del Norte, Kim Jong-un, tratará de aumentar las tensiones antes de las elecciones estadounidenses para intentar ayudar al expresidente Donald Trump a volver a la Casa Blanca y reavivar la diplomacia de alto riesgo de la que disfrutaron brevemente durante el mandato de este último.

"Los lanzamientos de globos no son una acción débil en absoluto", dijo Kim Taewoo, expresidente del Instituto para la Unificación Nacional de Corea del Sur, financiado por el Gobierno. "Es como si Corea del Norte enviara el mensaje de que la próxima vez puede enviar globos con armas biológicasy químicas en polvo".

Koh Yu-hwan, profesor emérito de la Universidad Dongguk de Seúl, dijo que Corea del Norte probablemente determinó que la campaña de globos es una forma más eficaz de obligar al Gobierno del presidente surcoreano Yoon Suk Yeol a tomar medidas drásticas contra la distribución de panfletos por parte del Sur.

Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, pronuncia un discurso en Pyongyang. KCNA vía KNS/AP

"El objetivo es incomodar al pueblo surcoreano y hacer oír la voz pública de que la política del Gobierno hacia Corea del Norte es errónea", afirmó Koh.

Corea del Norte es extremadamente sensible a los panfletos que los activistas surcoreanos lanzan ocasionalmente a través de la frontera con sus propios globos, porque contienen información sobre el mundo exterior y críticas al régimen autoritario de la dinastía Kim. La mayoría de los 26 millones de habitantes del Norte tienen poco acceso a noticias extranjeras.

En 2020, la paciencia de Corea del Norte con las campañas de panfletos civiles llegó a tal punto que voló por los aires una oficina de enlace construida por Corea del Sur en su territorio.

Leer la basura

Corea del Norte es uno de los países más herméticos del mundo, y los expertos extranjeros se afanan en recopilar cualquier información fragmentaria procedente del país. Pero Koh dijo que no habrá mucha información significativa en los vertederos porque Corea del Norte no habría enviado ningún objeto importante atado a los globos.

Si el estiércol es efectivamente de animales, su examen puede mostrar qué forraje se da al ganado en Corea del Norte, mientras que la basura doméstica en general puede proporcionar una visión de la circulación de productos de consumo en Corea del Norte.

Pero los observadores dicen que los expertos externos pueden obtener esa información más fácilmente de los desertores norcoreanos, sus contactos en Corea del Norte y las ciudades fronterizas chinas, y las publicaciones estatales norcoreanas.

Los desertores norcoreanos se preparan para lanzar globos con folletos y una pancarta denunciando al líder norcoreano Kim Jong-un. Ahn Young-joon/AP

¿Cuáles son las implicaciones?

Aunque las actividades de globos del Norte pueden intensificar los llamamientos públicos en Corea del Sur para detener la distribución de folletos contra Corea del Norte y evitar tensiones innecesarias, no está claro si el Gobierno surcoreano puede instar a los grupos civiles a que se abstengan de enviar globos hacia Corea del Norte y con qué agresividad.

En 2023, el Tribunal Constitucional de Corea del Sur anuló una polémica ley que penalizaba el envío de folletos propagandísticos contra Pyongyang, por considerarla una restricción excesiva de la libertad de expresión. "Desde la perspectiva de Pyongyang, se trata de una acción de ojo por ojo e incluso contenida para que Seúl impida el envío al Norte de folletos contra el régimen de Kim".

Sin embargo, será difícil que la democrática Corea del Sur cumpla, dadas las continuas disputas legales sobre la libertad de los ciudadanos y las ONG para enviar información a Corea del Norte", afirmó Leif-Eric Easley, profesor de la Universidad Ewha de Seúl.

"El peligro inmediato de escalada militar no es alto", dijo, "pero los últimos acontecimientos muestran lo sensible y potencialmente vulnerable que es el régimen de Kim a las operaciones de información".