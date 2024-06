Los supersondeos de 'Euronews' prevén una victoria electoral del PPE, un crecimiento sin precedentes de los ultraconservadores y un ligero aumento de los socialistas. Los datos sugieren que la formación de la futura coalición gobernante podría convertirse en un enigma político.

Según las 'Super Encuestas' de 'Euronews', una cosa parece segura: tras las elecciones del 6 al 9 de junio, el Parlamento Europeo tendrá una clara mayoría de derechas.

Además, las fuerzas del campo conservador -desde el centro-derecha hasta la extrema derecha- tendrán que superar profundas desavenencias y contradicciones entre sí para elaborar una alianza funcional. Mientras tanto, los grupos conservadores difícilmente podrán unir sus fuerzas en una coalición fuerte.

Los partidos socialistas llevan tres meses creciendo de forma ligera y constante, mientras que los liberal-demócratas de Renovación están en rápido declive. Por último, un dato más trivial que político: Los únicos países en los que se espera que la extrema derecha obtenga unos resultados insignificantes son Chipre, Luxemburgo y Malta.

Hemos pedido a Boyd Wagner, analista jefe del Centro de Sondeos de 'Euronews', que nos ayude a entender mejor los resultados de nuestro último Super Sondeo en nueve países representativos de la UE.

'Euronews': En Alemania, la mayor economía de la Unión, los cristianodemócratas ('CDU') se mantienen a la cabeza de las encuestas. ¿Qué opina al respecto?

Wagner: El PPE (Partido Popular Europeo) seguirá recibiendo su mayor impulso de la coalición alemana, el grupo alemán, la CDU y la CSU (democristianos alemanes y bávaros, respectivamente).

Prevemos que se sitúen en torno al 30%. Deberían superar el umbral del 30% en Alemania la próxima semana. Y eso debería ser un gran boom para el grupo del PPE.

'Euronews': El partido de extrema derecha Alternativa para Alemania parece estar perdiendo parte de su atractivo para el electorado alemán y podría ser superado por los socialdemócratas (SPD) como segundo partido. ¿Se debe esto a los recientes escándalos y acusaciones contra algunos de sus miembros de ser agentes de influencia rusos y a las declaraciones de simpatía hacia las SS del cabeza de lista electoral del partido al Parlamento Europeo, Maximilian Krah?

Wagner: Es posible que cuando la gente vaya a votar dentro de una semana, más o menos, en Alemania, veamos que el escándalo de las SS tiene un mayor impacto. en realidad va a ser probablemente el escándalo de las SS por el hecho de que les deja fuera del grupo (de extrema derecha) Identidad y Democracia en el Parlamento Europeo. Así que la repercusión de ese escándalo va a tener un efecto en todo lo que va a ocurrir a largo plazo.

'Euronews': En Francia, la victoria aplastante de Jordan Bardella, de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, es una conclusión inevitable. La carrera por el segundo puesto se disputa entre dos firmes candidatos pro-UE, Valérie Hayer, de Rennaisance, y Raphaël Glucksman, del Partido Socialista. ¿A que sí?

Wagner: El Partido Socialista francés está ganando terreno a Rennaisance. Creo que eso se va a convertir en su mayor preocupación para Macron y el grupo. Creo que 'Renacimiento' no puede permitirse el lujo de intentar acercarse a la 'Agrupación Nacional' en este momento; tienen que asegurarse de mantenerse en un sólido segundo puesto y no dejar que los socialistas les pisen los talones".

'Euronews': ¿Es el Partido Socialista de Glucksman una amenaza real para la llamada "mayoría presidencial" tanto en Francia como en Europa?

Wagner: Rennaisance no debería dejar que los socialistas les alcancen, como está pasando actualmente a menos de una semana de las elecciones. La lista de Macron está en el 16,6%, y los socialistas están justo por debajo del 14%. Así que ahora estamos muy, muy, muy cerca entre esos dos partidos en este momento.

'Euronews': Italia es la otra pieza importante del campo ultraconservador de extrema derecha de la UE. La primera ministra postfascista, Giorgia Meloni, ocupa firmemente la primera posición. En las últimas semanas hemos asistido a un prudente acercamiento entre Meloni (su partido es miembro de ECR) y la número uno de la oposición francesa, Le Pen (su partido está afiliado a Identidad y Democracia). ¿Cree que podrían caer en la tentación de unir sus fuerzas, crear un nuevo grupo y abandonar el proyecto de una coalición conservadora "pro-von der Leyen" (sin Le Pen)?

Wagner: Desde luego, no creo que la primer ministro Meloni piense que es la muerte de esa posibilidad. Si incluimos a todo el mundo ahí, y voy a excluir a la AfD -ahora que han sido excluidos del grupo Identidad y Democracia- tienes entre 60 y 65 escaños de la ID, y te enfrentas a más de 80 escaños del ECR. Juntos se convierten en un formidable número dos, potencialmente número dos; podrían ser más grandes que el 'S&D' en el Parlamento Europeo. Y eso significaría que hay una fuerte derecha que hay que tener en cuenta.

Ahora bien, ¿puede el PPE seguir trabajando con esto? Es algo que tendrán que considerar. Y al final, tener tantos escaños a su derecha no es suficiente. O el PPE decide formar coalición con ellos o no, o decide formar gobierno con ellos.

En cualquier caso, van a tener que contar con el poder que tienen ahora mismo, porque está mucho más inflado que antes.

'Euronews': Pasemos ahora a España. Según la Super Encuesta de Euronews, el 'Partido Popular' lidera ligeramente las encuestas, seguido del partido socialista, 'PSOE'. ¿Es España el último bastión de los partidos mayoritarios de la tradición política europea?

Wagner: El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) era el partido mayoritario. Ahora mismo son el partido de gobierno en España. No proyectamos que sean el partido ganador. Pero no estamos viendo que un partido más de derechas pase a primer plano para ocupar ese lugar. No estamos viendo el ascenso de Vox tanto como podríamos haber pensado.

En lugar de eso, está acabando siendo una lucha entre los dos partidos establecidos, el Partido Popular y el PSOE. Y, según nuestro seguimiento, parece que va a ser el Partido Popular el que va a tomar la delantera, pero todavía está muy cerca.

Según nuestras proyecciones, 25 eurodiputados para el PPE, para el PP en España, y sólo 20 para el PSOE y el PS. De nuevo, se trata de algo único.

'Euronews': Permítame concluir que el grupo del PPE será un asunto germano-polaco-español. ¿Cuál es su análisis al respecto?

Wagner: Está muy claro que va a estar impulsado por los alemanes, impulsado por los españoles. Y, creo que en tercer lugar, probablemente veremos a los polacos. Creo que en eso tienes razón. El PPE se beneficiará de que es el flanco oriental de Europa.

Creo que en el flanco oriental de Europa se está viendo que muchos de estos partidos más tradicionales acumulan más votos que antes. Así que creo que al PPE le irá mejor allí. Pero al fin y al cabo, en algunos de esos países no hay tantos eurodiputados ni escaños en el Parlamento Europeo. Así que tendrán que apoyarse en los españoles, los alemanes y los polacos.

'Euronews': Rumanía es otro interesante ejercicio del fino arte del diseño de coaliciones políticas. ¿Podría el próximo Parlamento Europeo inspirarse en la estructura de la actual coalición gobernante en Rumanía?

Wagner: Eso parece. Proyectamos que el 'PPE' será el líder con unos once diputados en el próximo Parlamento Europeo. Proyectamos que el 'S&D' estará justo detrás con nueve miembros. Hay siete para el 'ECR'. Y luego están los cinco del 'Grupo Renovador'.

De nuevo, lo más difícil de seguir con Rumanía es precisamente que también se presentan a sus propias elecciones al parlamento nacional.

'Euronews': Yo pasaría a los Países Bajos. ¿Van a confirmar los resultados de las recientes elecciones nacionales?

Wagner: Países Bajos es una pista interesante porque han tenido sus propias batallas internas que han estado librando durante algún tiempo, y parece que están llegando a algunas conclusiones allí.

Creo que muy pronto confirmarán su propio gobierno. Así que, tal y como lo vemos ahora, hay nueve eurodiputados holandeses en el ID, así que es una posición fuerte para la derecha.

'Euronews': ¿Y Bélgica? Ellos también celebrarán sus elecciones federales el mismo día que las europeas.

Wagner: Bélgica es siempre un país muy difícil de señalar. Hay que tener en cuenta dónde se sientan los eurodiputados belgas. También se observa un fuerte ascenso de la derecha, al igual que en los Países Bajos, al lado, y en Francia, al lado.

Va a estar muy bien proporcionado. De Flandes (región neerlandófona), vamos a ver la mayoría de los votantes de derechas. Mientras que en Valonia (región francófona) se va a ver una mayor proporción de votantes de izquierda.

'Euronews': En cuanto a la derecha, en Hungría, el partido ultraconservador 'Fidesz' del primer ministro Viktor Orbán lidera las encuestas, pero, por primera vez, un nuevo partido de la oposición parece estar en alza. ¿Podría el movimiento de Péter Magyar convertirse en una amenaza política para Orbán?

Wagner: Ahora mismo les seguimos la pista con casi un 20% en las encuestas. Es una cifra muy fuerte para un grupo que técnicamente no es una oposición unida. Hace dos años, cuando Hungría celebró sus últimas elecciones parlamentarias nacionales, se presentaron como una oposición unida y consiguieron más del 30% de los votos, si no recuerdo mal. Aun así, no estuvieron cerca de lograr una victoria sobre el Primer Ministro Orban. Así que un 20% no les va a acercar en términos de un movimiento global. Realmente no lo veo.

Es decir, todavía proyectamos que Fidesz obtenga más del 40% de los votos en Hungría. Mantendrán su puesto como líder claro, y deberían doblar a cualquiera. En cuanto a Magyar, creo que la mayoría de sus votantes proceden en realidad de otros antiguos partidos de la oposición o de otros partidos de la oposición.