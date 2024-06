Por Euronews

El veterano de la Segunda Guerra Mundial, Harold Terens, y su gran amor, Jeanne Swerlin, demostraron que el amor es eterno al unir sus vidas en matrimonio tierra adentro de las playas del 'Día D' en Normandía.

Aunque quizás no fue la boda del siglo, la suma de las edades de la novia y el novio casi alcanzaba los 200 años. Harold Terens, veterano de la Segunda Guerra Mundial, tiene 100 años, mientras que su amada Jeanne Swerlin es una joven de apenas 96 años. Sin embargo, su unión nupcial se convirtió en una celebración casi bicentenaria.

La ceremonia tuvo lugar en el elegante ayuntamiento de Carentan, un objetivo clave del 'Día D' que presenció feroces combates después del desembarco aliado del 6 de junio de 1944, que ayudó a liberar Europa de la tiranía de Adolf Hitler.

Al igual que otras localidades a lo largo de la costa normanda, donde cerca de 160.000 soldados aliados desembarcaron bajo fuego en cinco playas con nombres en clave, Carentan es un centro efervescente de recuerdo y celebración en el 80 aniversario de los actos y sacrificios de los jóvenes hombres y mujeres de aquel día. Las calles estaban adornadas con banderas y guirnaldas, y los veteranos eran aclamados como estrellas de rock.

Mientras sonaba el swing de Glenn Miller y otras melodías de la época, los bienhechores ya se habían congregado una hora antes de la boda, detrás de las barreras fuera del ayuntamiento.

Boda simbólica pero conmovedora

Después de pronunciar ambos el "Sí, quiero" ante un teniente alcalde, la pareja saludó a la multitud extasiada, copas de champán en mano. Terens lo describió como "el mejor día de mi vida".

La boda fue simbólica, sin validez legal. La oficina del alcalde Jean-Pierre Lhonneur explicó que no tenía autoridad para casar a extranjeros que no fueran residentes de Carentan, y que la pareja, ambos estadounidenses, no había solicitado votos legalmente vinculantes. Sin embargo, podrían completar esos trámites en Florida si lo deseaban.

Lhonneur suele decir que Normandía es prácticamente el estado número 51 de los Estados Unidos, dada su reverencia y gratitud hacia los veteranos y los miles de soldados aliados que nunca regresaron de la Batalla de Normandía.

Vestida con un traje de los años 40 que perteneció a su madre, Louise, y con una boina roja, Jane Ollier, de 73 años, fue una de las espectadoras madrugadoras que esperaron ver a la feliz pareja.

"Es conmovedor casarse a esa edad", dijo. "Si puede brindarles felicidad en los últimos años de sus vidas, eso es fantástico".