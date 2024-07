Por Euronews con AP

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, también insta a Occidente a seguir enviando armas y municiones a Ucrania, cueste lo que cueste, diciendo que el resultado de la guerra con Rusia "dará forma a la seguridad global en las próximas décadas".

Los líderes de los países de la OTAN en Europa y América del Norte han acudido a Washington esta semana para una cumbre donde la ayuda a Ucrania, la unidad en materia de Defensa y el desempeño de Biden en el escenario mundial estarán en la agenda.

Biden insistió en que Ucrania no dará marcha atrás ante la agresión rusa en un evento que celebra el 75 aniversario de la alianza militar de la OTAN. "Sabemos que Putin no se detendrá en Ucrania", dijo Biden. "Pero no nos equivoquemos: Ucrania puede detener a Putin y lo hará".

"En Europa, la guerra de agresión de Putin contra Ucrania continúa, y Putin quiere nada menos que la subyugación total de Ucrania para poner fin a la democracia de Ucrania. Destruir la cultura de Ucrania y borrar a Ucrania del mapa", añadió.

Stoltenberg insta a Occidente a enviar más armas a Ucrania

"No sólo envalentonaría al presidente Putin. También envalentonaría a otros líderes autoritarios en Irán, Corea del Norte y China. Todos ellos apoyan la brutal guerra de Rusia. Todos quieren que la OTAN fracase. Así que el resultado de esta guerra moldeará la seguridad global para décadas por venir. El momento de defender la libertad y la democracia es ahora", dijo.