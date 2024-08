Por Euronews & AP

Las autoridades del país nórdico han calificado la medida de "acto extremo" y han señalado que tendrá consecuencias para su relación con el Gobierno de Benjamín Netanyahu.

PUBLICIDAD

Israel ha declarado que ya no "facilitará a los diplomáticos noruegos" trabajar en Palestina. El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí ya ha revocado la acreditación de ocho diplomáticos y ha declarado que ha tomado la decisión en respuesta a la supuesta "conducta contra Israel" de Noruega, que incluye el reconocimiento de un Estado palestino.

Las autoridades del país nórdico han calificado la medida de "acto extremo" y han señalado que tendrá consecuencias para su relación con el Gobierno de Benjamín Netanyahu.

Un informe de la ONG 'Human Rights Watch' revela que soldados israelíes mataron al menos a siete palestinos e hirieron gravemente a otro dos cuando atacaron una vivienda de la ciudad de Gaza en diciembre.

Los familiares de las víctimas indicaron que no había militantes de Hamás ni armas en el interior de la casa y que la familia no tenía relación con ningún grupo armado. El Ejército de Israel aún no ha respondido a las acusaciones.

Mientras tanto, Arabia Saudí ha calificado el asesinato del líder de Hamás, Ismail Haniye, en Teherán, de "violación flagrante" del derecho internacional, aunque no ha hecho referencia directa a Israel. La declaración se produce en medio de un preocupante aumento de la tensión en Oriente Próximo, a medida que crece el temor a un conflicto armado más amplio en la región.