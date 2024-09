Rob Bauer afirmó que Ucrania tiene el sólido derecho legal y militar de atacar en el interior de Rusia, pero Estados Unidos aún no ha dado su aprobación.

El jefe del comité militar de la OTAN, el almirante Rob Bauer, afirmó el sábado que Ucrania tiene el sólido derecho legal y militar de atacar el interior de Rusia para obtener ventaja en el combate. "Toda nación atacada tiene derecho a defenderse. Y ese derecho no se detiene en la frontera de su propia nación", dijo Bauer en su intervención en la clausura de la reunión anual del comité.

Bauer añadió también que las naciones tienen el derecho soberano de poner límites a las armas que envían a Ucrania. Sin embargo, Karel Řehka, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas checas, que se encontraba junto a él en una rueda de prensa, dejó claro que su país no impone a Kiev ninguna restricción armamentística de este tipo.

"Creemos que los ucranianos deben decidir por sí mismos cómo utilizarlas", dijo Řehka. Pero también señaló los riesgos políticos y el potencial de escalada. "Es importante tener en cuenta todos los aspectos, incluido el potencial de escalada y otras cosas", advirtió. Sus comentarios se produjeron cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sopesa la posibilidad de permitir a Ucrania el uso de armas de largo alcance proporcionadas por Estados Unidos para atacar el interior de Rusia, y dejan entrever las divisiones que causa el tema entre los diferentes países.

De momento sin cambios en las políticas de uso de armas occidentales

A pesar de los continuos llamamientos de Ucrania a Occidente para que le permita atacar más profundamente en Rusia, los líderes occidentales continúan indecisos. Biden se reunió el viernes con el Primer Ministro británico, Keir Starmer, tras la visita de esta semana a Kiev de sus principales diplomáticos, que se vieron sometidos a nuevas presiones para flexibilizar las restricciones armamentísticas. Se cree que las conversaciones sobre la autorización de ataques de largo alcance están sobre la mesa, pero no se anunció ninguna decisión por el momento.

Estados Unidos permite a Ucrania utilizar armas proporcionadas por Estados Unidos en ataques transfronterizos para contrarrestar los ataques de las fuerzas rusas, pero no permite el uso de misiles de largo alcance en el interior de Rusia.

Soldados estadounidenses realizan pruebas con artillería real con una primera versión del sistema ATACMS en White Sands Missile Range, 14 de diciembre de 2021 John Hamilton/AP

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha estado presionando a Estados Unidos y a otros aliados para que permitan a sus fuerzas utilizar armas occidentales para atacar bases aéreas y bases de lanzamiento más lejanas, ya que Rusia ha intensificado los ataques contra la red eléctrica y los servicios públicos de Ucrania antes del invierno.

No hizo comentarios directos sobre la reunión del sábado por la mañana, pero dijo que más de 70 aviones no tripulados rusos habían sido lanzados contra Ucrania durante la noche. Las fuerzas aéreas ucranianas declararon posteriormente que se habían avistado 76 drones rusos, 72 de los cuales fueron derribados. "Tenemos que reforzar nuestra defensa aérea y nuestras capacidades de largo alcance para proteger a nuestro pueblo", escribió Zelenski en redes sociales, "estamos trabajando en ello con todos los socios de Ucrania".

La OTAN señala las consideraciones militares y políticas

Proporcionar apoyo y entrenamiento adicional a Ucrania fue un tema clave en la reunión de los jefes de la OTAN, pero no estaba claro el sábado si se discutió el debate sobre las restricciones de Estados Unidos. Muchas de las naciones europeas han apoyado enérgicamente a Ucrania, en parte porque les preocupa ser la próxima víctima de una Rusia fortalecida.

En la apertura de la reunión, el presidente de la República Checa, Petr Pavel, instó a los jefes militares reunidos en la sala a ser "audaces y abiertos a la hora de articular sus evaluaciones y recomendaciones. Cuanto más completas y débiles sean, menos se entenderán a nivel político". Los jefes militares elaboran habitualmente planes y recomendaciones que luego se envían a los secretarios civiles de defensa de la OTAN para que los debatan, y después a los dirigentes de los países de la alianza.

"El objetivo es debilitar al enemigo que te ataca, no sólo para luchar contra las flechas que vienen hacia ti, sino también para atacar al arquero que, como vemos, a menudo opera desde Rusia hacia Ucrania", dijo Bauer. "Así que, militarmente, hay una buena razón para hacerlo, para debilitar al enemigo, para debilitar sus líneas logísticas, el combustible, la munición que llega al frente. Eso es lo que se quiere impedir, si es posible", explicó.

Pero también hay que tener en cuenta los riesgos de escalada, según el Secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, que sostiene que un sistema de armas no determinará el éxito de la guerra. "Hay una serie de cosas que entran en la ecuación global en cuanto a si sabes o no que quieres proporcionar una capacidad u otra", dijo Austin el viernes. "No hay una bala de plata cuando se trata de cosas como ésta". También señaló que Ucrania ya ha sido capaz de atacar dentro de Rusia con sus propios sistemas de producción interna, incluidos drones.

Advertencias de Rusia

Funcionarios de Moscú han continuado haciendo declaraciones públicas advirtiendo de que los ataques de largo alcance provocarían una nueva escalada entre Rusia y Occidente. Las declaraciones están en consonancia con el discurso que el Kremlin ha promovido desde el principio de la guerra, acusando a los países de la OTAN de participar de facto en el conflicto y amenazando con una respuesta.

El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne con el presidente del Tribunal Constitucional, Valery Zorkin, en San Petersburgo, el 12 de septiembre de 2024. Alexander Kazakov/Sputnik

El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, declaró el sábado a la agencia estatal de noticias Tass que los gobiernos estadounidense y británico estaban empujando el conflicto hacia una "escalada mal controlada".

Biden desestimó el viernes comentarios similares del presidente ruso, Vladímir Putin, quien dijo el jueves que permitir ataques de largo alcance "significaría que los países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos, están en guerra con Rusia." Preguntado sobre qué pensaba de la amenaza de Putin, Biden respondió: "No pienso mucho en Vladímir Putin".