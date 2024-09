Tras conocerse la noticia que revelaba la identidad del hombre detrás del fallido intento de asesinato contra Donald Trump el domingo, soldados ucranianos y otras fuentes revelaron que Ryan Routh fue advertido repetidamente contra sus acciones "ilegales". Además, lo han tildado de "estafador".

Tras el fallido intento de asesinato de Donald Trump en su campo de golf de Mar-e-Lago, en Florida, el domingo, los ucranianos fueron los más conmocionados por la noticia.

Ryan Wesley Routh, detenido por su presunto complot para asesinar al expresidente estadounidense y candidato republicano en las próximas elecciones presidenciales de noviembre, tenía un gran interés en Ucrania.

Según los medios de comunicación, Routh ha afirmado en repetidas ocasiones haber dirigido un plan de reclutamiento de voluntarios internacionales para luchar por Ucrania contra la invasión a gran escala de su vecina por parte de Rusia, que se encuentra ahora en su tercer año.

Sin embargo, sus intentos de traer combatientes, sobre todo de Afganistán, no fueron recibidos con los brazos abiertos. Decenas de mensajes de soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que no suelen revelar su identidad por motivos de seguridad, han aparecido en X, compartiendo capturas de pantalla de sus supuestos intercambios con Ryan Wesley Routh.

Muchos de ellos muestran que los soldados ucranianos y los miembros de la Legión Internacional le dijeron en repetidas ocasiones a Routh que dejara de hacerse pasar por un reclutador, ya que sus métodos eran cuestionables y daban mala imagen de Ucrania. Un relato específico de un antiguo miembro de la Legión Internacional compartió numerosas advertencias sobre Routh ya en noviembre de 2023.

La persona, cuya identidad fue confirmada por la directora de 'Protect a Volunteer', Rachel Jamison, dijo que Routh nunca estuvo oficialmente afiliado a la unidad de voluntarios extranjeros. También compartió información personal de personas sin permiso y, en particular, supuestamente quería introducir ilegalmente a ciudadanos afganos en Ucrania.

"Ryan Routh tiene muchas publicaciones públicas en Facebook sobre llevar soldados a Ucrania en 2023 y 2024. No tiene autoridad para actuar en nombre de Ucrania e ignora las leyes sobre visados", decía una de las publicaciones en X de junio de este año sobre las acciones de Routh en Ucrania.

"Routh está traficando con seres humanos, estafando a la gente o intentando saltarse las leyes de todos los países que puede tratando de introducir a gente de contrabando en Ucrania para luchar. Esto es poco ético, poco profesional e inaceptable. Peor aún, lo hace insistiendo en que está ayudando a Ucrania".

¿Qué anunciaba Routh en su sitio web?

Routh ha compartido repetidamente su apoyo a Ucrania en varias plataformas de redes sociales. En la tarde del lunes seguía en línea un sitio web llamado 'Fight for Ukraine' (Lucha por Ucrania), en el que figuraban sus datos de contacto, incluidos el correo electrónico y el número de teléfono.

'Euronews' confirmó su autenticidad tras identificarla examinando sus publicaciones anteriores en X y otras redes sociales y comparando los datos personales disponibles públicamente.

A través de este sitio web, Routh anunciaba sus presuntos esfuerzos de reclutamiento, dando detalles bastante vagos sobre cómo los extranjeros de "todas las edades, géneros y niveles de habilidad" podrían unirse al Ejército ucraniano.

En concreto, daba instrucciones detalladas sobre cómo podían entrar en Ucrania los posibles voluntarios, afirmando que podían "simplemente conseguir todo el equipo militar y el dinero y volar a Cracovia", en Polonia. Desde allí, el sitio web ofrecía el siguiente itinerario: tomar un tren o autobús interurbano hasta Przemyśl y luego un tren o autobús local hasta el paso fronterizo de Medyka con Ucrania.

Aunque Medyka es un paso fronterizo muy popular para entrar y salir de Ucrania, es uno de tantos, y no está clara la razón por la que el sitio web asociado a Routh sugería este itinerario. El resto de las instrucciones sobre qué hacer después de cruzar la frontera son aún más confusas.

"Dile al guardia fronterizo que quieres unirte a la Legión Internacional y te llevarán a la oficina y te reunirás con Nazar y los líderes", sugería. Aunque sigue sin estar claro quiénes son "Nazar" y los "líderes" anónimos y por qué podrían estar situados en una oficina en la frontera, la información es engañosa y tergiversa el proceso de reclutamiento de la Legión Internacional.

Un soldado voluntario ucraniano de la Legión Internacional graba un vídeo en un monumento improvisado en memoria de los soldados ucranianos caídos AP Photo/Efrem Lukatsky

La Legión Internacional forma parte legal y oficialmente de las Fuerzas Armadas de Ucrania (AFU) y cuenta con un proceso de solicitud bien establecido, que comienza con la comprobación exhaustiva de los antecedentes antes de la llegada a Ucrania.

Los posibles reclutas también deben tener antecedentes militares y contar con la formación y las autorizaciones adecuadas, contrariamente a las afirmaciones de Routh sobre "todas las edades y niveles de destreza".

Una vez aceptados, los reclutas no son mercenarios, sino militares legales de las FAU, como todos los demás ucranianos y no ciudadanos, y su reclutamiento no es una decisión 'ad hoc' tomada sobre la marcha a su llegada.

El sitio web asociado a Routh continúa con instrucciones paso a paso: "Comprobarán tu pasaporte y revisarán tu teléfono para asegurarse de que no eres ruso. Si te aceptan, vas directamente a una base cercana y te entrenas".

En realidad, el ingreso en la Legión Internacional no funciona así. La Legión Internacional y otras autoridades revisan los aspectos formales de la solicitud y notifican al solicitante en caso de ser reclutado. Sólo entonces son enviados a las unidades apropiadas.

Según el sitio web oficial de la Legión Internacional, las unidades individuales revisarán entonces el expediente y darán su opinión.

"Si una unidad le selecciona, se le informará sobre cómo ponerse en contacto directamente con ellos para una entrevista final con uno de sus futuros comandantes o con un reclutador de la unidad", dice la Legión, haciendo hincapié en que el proceso preparatorio en su fase más temprana tarda al menos tres semanas en completarse antes de viajar.

Por otra parte, el sitio web asociado a Routh contenía la siguiente advertencia: "No llames a la Embajada de tu país de origen para pedir aprobación para unirte a la lucha, simplemente sube a un avión y ven a Ucrania y únete a nosotros".

El 28 de febrero de 2022, cuatro días después de la invasión rusa a gran escala, el presidente Volodímir Zelenski firmó un decreto por el que se introducía un régimen de exención de visados para los extranjeros que estuvieran dispuestos a ayudar a proteger a Ucrania de la agresión rusa durante la ley marcial.

Sin embargo, su advertencia a los posibles reclutas de que no contacten ni informen a la Embajada no tiene nada que ver con el proceso oficial de reclutamiento de la Legión Internacional y va en contra de las normas nacionales de varios países que prohíben a sus ciudadanos participar en guerras en el extranjero.

Mientras tanto, la Legión Internacional ha refutado todas las afirmaciones sobre la implicación de Routh, declarando a 'Euronews' que Routh nunca ha formado parte, asociado o vinculado a la Legión Internacional en ninguna capacidad". "Cualquier afirmación o sugerencia que indique lo contrario es totalmente inexacta", añade el comunicado.

¿Qué hacía Routh en Ucrania?

Tras el incidente del domingo, los medios de comunicación se apresuraron a señalar sus declaraciones públicas de apoyo a Ucrania. Desde entonces se le ha identificado como participante en varios mítines pro-Ucrania en Kiev, incluido un acto de la Brigada Azov en 2022, lo que provocó una respuesta de la unidad militar rechazando cualquier vínculo con Routh.

"Nos gustaría declarar oficialmente que Ryan Wesley Routh no tiene ninguna conexión con Azov y nunca ha tenido ninguna conexión con Azov", dijo la unidad en un comunicado en X.

"Creemos que la difusión de la narrativa sobre la posible conexión entre Azov y Ryan Wesley Routh sigue el juego de la propaganda rusa y desacredita a la 12ª Brigada de Fuerzas Especiales Azov de la Guardia Nacional de Ucrania y a las Fuerzas de Seguridad y Defensa de Ucrania en general", añadió.

Al parecer, Routh declaró al 'New York Times' en 2023 que quería ayudar a Kiev a defenderse de la agresión de Moscú y que había viajado a Ucrania justo después del comienzo de la guerra para ayudar a reclutar soldados afganos que habían huido de los talibanes dos años antes.

Routh afirmó que decenas de soldados habían manifestado su interés y que estaba intentando trasladarlos de Pakistán e Irán a Ucrania. Sin embargo, no está claro si Routh consiguió llevar a Ucrania a algún voluntario extranjero desde que hizo estas declaraciones.

Una publicación en Facebook de julio sugiere que seguía intentando activamente reclutar soldados extranjeros para la causa ucraniana en verano, pero que no pudo conseguir la autorización necesaria.

"Soldados, por favor, no me llaméis", dijo en la plataforma de medios sociales. "Seguimos intentando que Ucrania acepte soldados afganos y esperamos tener algunas respuestas en los próximos meses... Por favor, tened paciencia".