¿La invasión de Irán por parte de Israel y el inicio de una guerra a gran escala en la región llevarán a la destrucción de Israel o conducirán al derrocamiento de la República Islámica? ¿Es Israel siquiera capaz de librar una guerra sin cuartel con Irán y sus aliados?

Desde los ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre del año pasado, los residentes de la región, y especialmente de Irán e Israel, han estado vigilando constantemente las llamas de una guerra sin cuartel entre los dos enemigos que se vislumbran en el horizonte. Ahora, este incendio era más amenazador y, en ocasiones, corría el riesgo de extinguirse.

Sin embargo, las crecientes tensiones entre el Hezbolá libanés e Israel en los últimos días, y especialmente después de que los buscapersonas y walkie-talkies de Hezbolá explotaran el martes y el miércoles, así como un ataque aéreo israelí el viernes contra un enclave chiíta al sur de Beirut, en el que murieron dos altos comandantes y archirrivales de Hezbolá, probablemente conviertan el conflicto y un intercambio de disparos de 11 meses se haya convertido en una guerra a gran escala.

'Politico' escribió el viernes que los funcionarios estadounidenses consideran inminente una guerra total entre Hezbolá e Israel y predicen que el conflicto se convertirá en una guerra generalizada en el Medio Oriente.

El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, también amenazó el viernes, en una reunión del Consejo de Seguridad convocada para investigar la explosión de los dispositivos inalámbricos y buscapersonas de Hezbolá, al ministro de Relaciones Exteriores libanés, Abdullah Bouhabib, que asistió a la reunión como representante del país, con que la carga del sufrimiento del pueblo libanés recaería sobre sus hombros si el Gobierno del país no detenía las acciones de Hezbolá.

La República Islámica, por otro lado, ha amenazado repetidamente con que el asesinato del exlíder de Hamás Ismail Haniyeh en Teherán no quedaría sin respuesta. Sin embargo, todavía no ha tomado medidas de represalia.

El periódico israelí 'Jerozalem Post' ha mantenido conversaciones sobre una posible guerra entre Irán e Israel y sobre su necesidad y consecuencias con Isaac Brick, un general del Ejército israelí de 76 años que tiene una historia de la guerra del Yom Kippur en su repertorio, y con el experto en seguridad Yair Anzbakir.

Isaac Brick cree que la guerra sin cuartel de Israel contra Irán conduciría en última instancia a la destrucción de Israel. Por el contrario, Yair Anzbacher cree que esa guerra es necesaria para evitar la destrucción de Israel.

250.000 misiles apuntan a Israel

Brick cree que Israel no va a luchar en múltiples frentes: "Irán y su aliados han rodeado a Israel con 250.000 misiles, cohetes y drones".

Esto significa que, en caso de que se produzca un conflicto diario, 4.000 proyectiles impactarían en centros densamente poblados, la bahía de Haifa, las instalaciones de agua y energía, los yacimientos de gas en el Mediterráneo, las bases del Ejército y la infraestructura civil estratégica de Israel.

Rusia, China y Corea del Norte lo apoyan porque no quieren perder sus activos, es decir, Irán Isaac Brick Ex General del Ejército israelí

"Una guerra regional podría llevar a la destrucción del estado de Israel", afirmó. Brick señaló además que Israel estaría solo en esta guerra sin cuartel y no recibiría ayuda de los Estados Unidos.

Isaac Brick, ex General israelí AP

En cambio, Israel debería formar una "alianza estratégica" con los países occidentales y los estados árabes de rango medio para poder alcanzar un "equilibrio disuasorio" contra la República Islámica y sus socios regionales, afirmó. Ya que, según Brick Estados Unidos evitaría entrar en ese frente para no convertir la guerra regional en una guerra global.

"Los intentos de neutralizar la capacidad nuclear de la República Islámica están haciendo estragos en Hawn, y ese proceso de desarrollo es imparable", afirmó el arcaico Ejército israelí.

El tiempo es limitado

Sin embargo, el experto más joven tiene una visión diferente de la situación y afirma que ahora, antes de que Teherán pase por las etapas finales para hacerse con una bomba nuclear, es el mejor momento para que la República Islámica ataque.

"Si Occidente ya ha tenido poco éxito a la hora de contener a los ayatolás cuando obtienen un arma nuclear, ese éxito es nulo", afirma Yair Anzbacher.

"Irán proporciona paraguas nucleares a terroristas de todo el mundo", añadió. Imagínese que Hezbolá detuviera a soldados de las FDI en el norte del país y enviara un mensaje antes de que Israel comience su operación de socorro en el sentido de que un ataque de este tipo podría convertirse en un ataque con misiles con armamento no convencional. No podemos aceptar ese escenario", afirmó.

"El plan inicial de Teherán era atacar simultáneamente en los frentes ofensivos de Israel", afirma el Sr. Anzbacker. "Un ataque así nos llevaría al borde de la aniquilación. La República Islámica del Irán se encontraba en una posición de debilidad. Si pudiera ejecutar su plan, Israel se sorprendería al ver todo el brazo de ocho patas alrededor de su cuello, pero el punto débil de ese plan era el largo período de ejecución, ya que, a medida que se alargara, muchos casos podían salir mal".

Yair Anzbacker, experto en seguridad AP

"Atacar a Irán es ahora la última oportunidad de Israel antes de enfrentarse a la República Islámica con armas nucleares como una amenaza para la existencia", reiteró. "Si Israel ataca los dos centros de poder de la República Islámica, Teherán y Qom, es probable que el régimen se derrumbe porque no cuenta con el respaldo del pueblo predominantemente irreligioso de Irán".

El Ejército israelí aún no está preparado

"Si Israel no tiene la capacidad de hacer frente a Hamás, es porque no tiene suficiente personal para permanecer en Gaza, imagine lo que sucedería en una guerra en los cinco frentes", dijo Brick, refiriéndose a la disminución de la capacidad de la fuerza terrestre de Israel y al gasto del presupuesto del país en reforzar su fuerza aérea.

Israel podría enfrentarse a enemigos del Líbano, Siria, Jordania y Cisjordania si hay una guerra regional, dijo, y los árabes israelíes radicalizados presentes en el país podrían ser llamados a los frentes.

Dios no quiera que los egipcios decidan unirse también al conflicto Isaac Brick Ex General del Ejército de Israel

El general israelí dijo que las milicias sirias respaldadas por la República Islámica están recibiendo órdenes de Teherán y que el Ejército del país también se está reconstruyendo. Mientras tanto, la frontera de 300 kilómetros entre Jordania e Israel está "prácticamente indefensa".

"Cientos de miles de armas se introducen de contrabando desde Irán a través de la frontera con Jordania hacia Israel y Cisjordania", añadió. Irán está organizando grupos paramilitares dentro del Reino Hachemita de Jordania. Estos grupos ahora operan en secreto", dijo.

Brick señala uno de los problemas de Israel: la escasez de municiones: "Israel debería construir fábricas para la producción independiente de municiones". Pero incluso en ese caso, Jerusalén tendría que cooperar con Washington porque Israel es un estado pequeño con recursos limitados. "Necesitamos tener una alianza defensiva tanto en términos de recursos como en la guerra con los Estados Unidos", dijo.

"Los misiles y aviones no tripulados de Irán no son destructores"

El Sr. Anzbacker cree que, si bien un Irán nuclear representa una grave amenaza, las ideas sobre la destreza militar de Irán son poco realistas por el momento.

"Los misiles dan miedo", dijo. Están doliendo. Los misiles de precisión pueden atacar infraestructuras y causar graves daños económicos. Incluso pueden ser mortales. Sin embargo, según las estadísticas, no son destructores. Históricamente, Israel ha sido blanco de ataques con enormes cantidades de cohetes, misiles y balas. En última instancia, estos lanzamientos no constituyen una amenaza estratégica", afirmó.

Según los medios de comunicación israelíes, Hamás disparó 3.000 cohetes contra Israel durante la Operación del 7 de octubre en solo cuatro horas. El grupo atacó a Israel con 10.000 misiles en un mes.

Yair Anzbacher dijo: "Creo que 10 personas murieron en el ataque con cohetes del 7 de octubre y, en cambio, ya sabes cuántas murieron en los ataques terrestres de Hamás contra Israel. Por lo tanto, los misiles son más bien una amenaza psicológica", afirmó.

"No es que esté contento con la posibilidad de que los misiles exploten en Tel Aviv, pero también comprendo perfectamente el alcance de sus daños", añadió.

Tras señalar que la República Islámica no cuenta con el "respaldo popular necesario" en Irán, el analista militar, que anteriormente se desempeñó como guardabosques de las FDI y fue durante algún tiempo asesor del Ministerio de Defensa y del Ejército de Israel, dijo: "Si Israel ataca al régimen de los ayatolás o a sus elementos represivos, como los Basij, hay una alta probabilidad de que se forme una insurgencia dentro de Irán y derroque al Gobierno. Incluso si eso no ocurre, es suficiente para paralizar los esfuerzos de Irán por atacarnos", dijo.

Hamás no puede hacernos daño estratégicamente. Hezbolá es limitado. Ahora es el momento de atacar a Irán Yair Anzbacker Experto en Seguridad

Anzbacker comenta una posible solución: "Cortarle la cabeza al pulpo secará los brazos de Dominovar y disuadirá a todos nuestros enemigos. El mundo entero se beneficiará de esto y creo que los Estados Unidos también participarán en nuestra acción bélica. Esta acción será un mensaje claro para los beligerantes de Occidente, es decir, China, Rusia y Corea del Norte, y demuestra que seguimos siendo igual de fuertes y decididos", afirmó.

La amenaza nuclear no tiene sentido

La amenaza, Isaac Brick, cree que la República Islámica no la usaría contra Israel aunque tuviera una bomba nuclear. Calificó las acciones de Irán para aumentar la capacidad nuclear únicamente para proporcionar "una tapadera para la acción bélica convencional", y dijo: "Si usan una bomba nuclear, tal vez Israel sea destruido, pero también se destruirán a sí mismos. Incluso el presidente ruso Vladímir Putin, que amenazó a Ucrania con usar un arma nuclear, no la usó. Porque sabe que la primera bomba nuclear desembocará en una guerra mundial y, finalmente, toda será destruida".

Y prosiguió: "Aquellos que se resisten a detener la capacidad nuclear de Irán no saben de lo que hablan. Israel no puede hacer eso. En 2008, cuando el proyecto nuclear iraní aún estaba en fase de Alwalya, a diferencia de lo que ocurre hoy en día, que está disperso en varios lugares y se desarrolla en las profundidades de la tierra y bajo las montañas, Israel tenía un plan para llevar a cabo un ataque que pudiera interrumpir el proyecto nuclear iraní. Se invirtieron 11 mil millones de shekels en ejercicios y entrenamientos, pero al final el programa no se concretó".

Dijo que Israel se dio cuenta en ese momento de que la acción provocaría un retraso máximo de un año en las acciones de Irán, y añadió: "Sin embargo, la respuesta de Irán podría ascender a 400 civiles israelíes a los que matar, y fue entonces cuando los iraníes tenían menos capacidades que las que tienen hoy".

"Si Israel atacara hoy las instalaciones nucleares de Irán, solo provocaría un retraso menor en el programa nuclear de Teherán, pero al mismo tiempo encendería el fuego de una amplia guerra regional", dijo Isaac Brick.