Aliki y Spyros son dos ingenieros textiles ambiciosos, que apuestan por lo ecológico y tecnológico en sus creaciones. Se han asociado con la red Enterprise Europe Network, financiada por la UE, la mayor red mundial de apoyo a pequeñas y medianas empresas.

El crecimiento de un negocio en el extranjero es emocionante, pero potencialmente arriesgado.

Visitamos Acharnes, cerca de Atenas, para dialogar con Aliki Goritsa y Spyros Fragos. Estos dos ingenieros textiles son unos apasionados de los tejidos y la ropa, y fundaron Pepper Vally en 2011.

"Enterprise Europe Network nos ayudó a navegar por esta nueva zona, en Europa y a nivel internacional, porque es muy peligroso para una pequeña empresa hacerlo sola", cuenta Aliki Goritsa.

Ropa inteligente que cuida la piel del usuario y el medio ambiente

Esta empresa textil griega utiliza materiales naturales tradicionales, junto con tecnología punta para crear esta ropa inteligente; descubramos cómo funciona.

La visión de Aliki y Spyros es diseñar y fabricar prendas sostenibles de alta calidad, y no dejan de innovar para hacer realidad sus ideas; como la fabricación de bañadores con algodón en lugar de lycra o nailon.

"Intentamos hacer innovaciones que sean útiles para los usuarios en términos de seguridad de la piel y para el medio ambiente, porque cada vez que te metes en el mar o lavas la ropa hay microplásticos", cuenta Aliki Goritisa, cofundadora de Pepper Vally

"Y la innovación aquí es que tenemos un patrón de punto que tiene agujeros y es una estructura 3D donde el aire puede circular, y esto hace que la ropa se seque más fácilmente", agrega.

Aliki y Spyros son ambiciosos y se han asociado con la red Enterprise Europe Network, financiada por la UE, la mayor red mundial de apoyo a pequeñas y medianas empresas con ambiciones internacionales, para fabricar prototipos de ropa inteligente que monitoricen mediciones biométricas.

Trabajaron con la Enterprise Europe Network para desarrollar la colección Feel More Knitwear y localizar a los socios internacionales adecuados.

"Nos ayudaron a navegar en este campo nuevo para nosotros, y a encontrar las oportunidades adecuadas para seguir adelante y promover eficazmente toda nuestra investigación en otras empresas, en otros países europeos y también universidades con las que colaborar", cuenta Aliki.

Enterprise Europe Network: ayuda a más de 4 millones de pequeñas empresas en Europa

La red Enterprise Europe Network celebra este año su 15º aniversario. En este tiempo han ayudado a casi a 4,2 millones de pequeñas empresas de toda Europa. Desde una empresa de dulces de Letonia, hasta una empresa checa que ha desarrollado una colmena que utiliza el calor del sol para acabar con los ácaros dañinos

En Grecia, la Red apoyó a más de 3 000 pymes entre 2022 y 2023.

Para saber más sobre su funcionamiento, nos reunimos con Mina Peleki, de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Atenas, miembro de Enterprise Europe Network desde 2008.

"Apoyamos a miles de empresas de la industria textil y de la moda. Lo que buscamos es encontrar empresas que produzcan algo especial, innovador, que destaque internacionalmente porque la competencia es feroz", cuenta Mina Peleki, Consejera de Enterprise Europe Network.

Mina y sus colegas se reúnen con una posible nueva empresa miembro, para decidir los próximos pasos y elaborar un plan de acción. A continuación, la red ofrece ayuda para encontrar financiación e identificar las oportunidades del mercado único. Y también ayuda a las empresas a entender las leyes y normativas de otros países, y cómo elegir al colaborador internacional adecuado.

"Una vez que una empresa viene y nos dice 'sabes que he encontrado un socio, pero no estoy segura de si es el correcto o no''; la red ha sido de gran ayuda en eso, porque tenemos un contacto fiable en otro lugar con el que nos podemos asesorar", explica Mina.

La red aúna la experiencia internacional con los contactos locales para que las empresas puedan hacerse una idea global y subir a otro nivel.