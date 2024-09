Tras los controvertidos resultados de las elecciones presidenciales del pasado mes de julio, la oposición, apoyada por la UE y Estados Unidos, acusa al régimen de Maduro de fraude electoral. La líder opositora María Corina Machado concede una entrevista a 'Euronews'.

Las organizaciones internacionales, la UE y EE.UU. denuncian el auge de la represión del régimen bolivariano y la violación de los derechos humanos contra la oposición y el pueblo venezolano. Los activistas venezolanos y las ONG internacionales afirman que el régimen de Maduro ha adoptado sus medidas represivas más duras tras la acusación internacional de fraude electoral.

El candidato unitario de la oposición, Edmundo González Urrutia, ha huido de su país, mientras que el Parlamento de la UE votó el jueves una resolución no vinculante en la que afirma que el legítimo ganador de las elecciones presidenciales es Edmundo González y no Nicolás Maduro.

Las alianzas con Rusia, Cuba e Irán han insertado a Venezuela entre el bloque de países antagonistas a los intereses de Occidente. Petróleo, oro, narcotráfico y derechos humanos son algunos de los temas referidos al país. María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, explicó a 'Euronews' en una entrevista exclusiva por qué Venezuela es crucial para los intereses europeos.

La líder opositora María Corina Machado, a la izquierda, y el candidato opositor Edmundo González sostienen actas del escrutinio desde lo alto de un camión en una protesta Cristian Hernández/AP

Pregunta: María Corina Machado. Bienvenida a 'Euronews'. En primer lugar, una pregunta. La situación en Venezuela es especialmente tensa, ¿qué está pasando ahora en el país? ¿Cuál es la última información sobre la situación política y sobre el ambiente general en las calles de Venezuela?

Respuesta: Desde la extraordinaria victoria del 28 de julio en las elecciones presidenciales, donde Edmundo González Urrutia fue elegido presidente, (el presidente) Maduro desató una ola de represión como nunca antes. Estamos en una situación de máxima persecución y prácticamente todos los dirigentes que tuvieron que ver con la organización de las elecciones están ahora mismo o escondidos, o exiliados, o refugiados en el extranjero, o detenidos.

P: En estas circunstancias, ¿sigue existiendo una base social y una plataforma política que justifique, aunque no legitime, la presencia de Maduro y su partido o su fuerza política en el poder?

R: Este es un punto muy importante porque de alguna manera el régimen había logrado, primero Chávez y luego Maduro, crear una narrativa difundiendo la idea de que Venezuela era un país polarizado. Estos resultados (de las elecciones presidenciales) son la prueba de lo contrario. El movimiento social que alguna vez fue el chavismo ha sido desechado. Se acabó. Lo único que le queda a Maduro es atrincherarse detrás del profundamente corrupto estamento militar. Pero es lo único que le ha quedado.

P: Las Fuerzas Armadas venezolanas estaban tradicionalmente vinculadas al sistema de seguridad occidental. ¿Qué pasó en las Fuerzas Armadas, en sus cuadros de mando, que aceptaron entrar en un sistema de alianzas (Rusia e Irán) antagónico al occidental?

R: Como usted dice, durante muchas décadas las Fuerzas Armadas estuvieron al servicio de la nación, de la República, de la democracia, garantizaron el respeto a la soberanía popular y el relevo de las fuerzas políticas en el poder. Chávez, viniendo de las Fuerzas Armadas, entendió que unas Fuerzas Armadas independientes, profesionales, institucionales, no permitirían la entrega de la soberanía nacional a otros países, a otros regímenes. Gracias a la penetración que Cuba ha tenido en las instituciones venezolanas, él (Chávez) buscó la manera de debilitar a las Fuerzas Armadas, infiltrándolas con agentes externos, agentes cubanos que vinieron a cambiar la doctrina militar venezolana y pasaron a la doctrina del enemigo interno. ¿Quién es el enemigo interno? El pueblo, la gente. Y en cuanto a tecnología, y la adquisición de armamento y sistemas de comunicación pasó del bloque occidental a Rusia, y vemos que esas compras millonarias en los últimos 20 años han sido de armamento y tecnología rusa.

Archivo: Dos aviones de combate Sukhoi de Venezuela vuelan en la celebración del aniversario de la Fuerza Aérea de Venezuela en Maracay, Venezuela Juan Carlos Hernández/AP2006

P: Aparte del petróleo, Venezuela tiene muchos otros recursos. Y en los últimos años también ha desarrollado un recurso, digamos, no legal, que es el narcotráfico y la producción de cocaína. Sin embargo, viendo las cifras, no se puede decir que sea un factor decisivo para el Producto Interior Bruto de Venezuela. ¿Sirve esto de alguna manera como fuente de soborno informal para la cúpula militar de la que usted acaba de hablar?

R: Usted ha dicho que cómo es posible que el país con las mayores reservas de petróleo del mundo no tenga gasolina, ni electricidad, los niños vayan a clase dos días a la semana, los hospitales no tengan agua. Un profesor gana menos de un dólar al día. Y como vemos, por supuesto, la migración está creciendo. Y quiero hacer esta observación. Venezuela es hoy la mayor crisis migratoria del mundo, mayor que Ucrania y Siria. Y en estos días de represión brutal de Maduro, por darle una cifra, la migración a Brasil antes de las elecciones era de 50 personas al día cruzando la frontera. La semana pasada hubo picos de más de 800 venezolanos por día. Esto es una tragedia cuando la sociedad siente que no tiene futuro en su país. Y uno dice, bueno, ¿de dónde sale el dinero? Porque acabaron con la producción petrolera. Venezuela hoy debería estar produciendo más de seis o siete millones de barriles diarios y está produciendo menos de 900 mil. Entonces, ¿de dónde viene el dinero? El dinero procedente de actividades ilegales, que no es solo el tráfico de drogas. Tráfico de oro y otros minerales. Tráfico de seres humanos. Y ese dinero no solo va a parar a los altos mandos, militares u otros actores. También se utiliza para la represión, la persecución y la censura de los venezolanos.

P: Usted ha hablado de pérdida de producción de petróleo. Las cifras que tengo aquí muestran que en el 2000 eran prácticamente 3,2 millones de barriles diarios y hoy es 0,7. ¿Es correcto?

R: Un poco más. Un poco más hoy en día, pero sigue siendo irrelevante. Y Venezuela se ha convertido en un actor totalmente marginal mientras que tiene el potencial para convertirse en el centro energético de las Américas. Y eso es lo que va a pasar con nuestro Gobierno, porque Venezuela es hoy el país que ocupa el último lugar en Estado de derecho en el mundo, según el World Justice Project. Entonces, ¿quién va a invertir? ¿Las empresas europeas que tienen códigos de transparencia de prácticas anticorrupción? Saben que entrar en un país como Venezuela, aliándose con el régimen de Maduro, tienen un serio problema de imagen, de cuidado y de prácticas obviamente contrarias a sus principios. Así que hoy Venezuela tiene realmente una pequeñísima contribución al mercado energético mundial.

Archivo: Un hombre pasa junto a un mural en Caracas, Venezuela, en 2022 Matias Delacroix/AP

P: El Parlamento Europeo votó una resolución no vinculante que declara que reconoce a Edmundo González Urrutia como el verdadero ganador de las elecciones en Venezuela, pero el resultado es bastante polémico porque hay 309 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones. Entre los 201 votos en contra están los socialistas que, en cualquier caso, son una fuerza política democrática en Europa, mientras que las 12 abstenciones son liberales. ¿Cómo se explica esto? ¿A Europa no le interesa Venezuela?

R: Lo que ha pasado es histórico, muy importante para nuestra lucha y nos envía un mensaje de que Europa está con nosotros, porque si vemos esto un poco por debajo de la superficie de las discusiones ideológicas que existen en todas partes del mundo, nos damos cuenta de que la resolución fue votada por todos los grupos, incluidos los socialistas. Así que no nos detengamos en aspectos menores, Europa reconoce que Maduro no ganó. Creo que es un paso muy importante. Quiero agradecer a todos los eurodiputados y a los pueblos de Europa, porque esto va mucho más allá de los Gobiernos. Venezuela es una causa global para todos los que amamos la democracia y la libertad.

P: El Gobierno español juega un papel importante a nivel europeo en el caso de Venezuela...

R: El caso de Venezuela es tan crítico para la seguridad del hemisferio occidental y tan dramático a nivel humano. Como he dicho, más de 8 millones de venezolanos han tenido que huir del país y muchos millones más lo harían si esta tragedia continúa. Ha habido muchos países europeos que históricamente no asumen liderazgo con América Latina, que en este caso sí lo han hecho. Es el caso de Francia, es el caso de Países Bajos, es el caso de Italia y es el caso de Alemania. Estos países entienden que la prioridad para Occidente hoy es la resolución pacífica del conflicto venezolano lo antes posible. Yo sí creo que el Gobierno español debe ir mucho más allá, porque ellos saben cuál es la verdad, al igual que otros países europeos, y proceder a reconocer a Edmundo (González) como presidente electo. Es un mensaje muy importante, no solo para los venezolanos, sino también para Maduro.

En esta fotografía facilitada por el Gobierno español, el presidente Pedro Sánchez, a la izquierda, saluda en Madrid al líder opositor venezolano exiliado Edmundo González Fernando Calvo vía AP

P: Estados Unidos en otra época hubiera reaccionado de otra manera en América Latina, ¿cómo se explica esto? No es una ausencia total, sino, digamos, una falta de acción decidida por parte de Estados Unidos en lo que siempre ha sido parte de su esfera de intereses políticos, tradicionalmente, desde la época de la Doctrina Monroe.

R: Está claro que no es fácil enfrentarse al régimen de Venezuela. No es una dictadura convencional. Si lo fuera, créame, habría terminado hace mucho tiempo. Se trata de una estructura criminal que tiene muchos intereses. Este régimen ha abierto las puertas a Rusia, a Irán, a Siria, a los grupos terroristas islámicos. Están aliados con los carteles del narcotráfico, con las redes internacionales del crimen organizado. Por eso hoy vemos cómo incluso países o Gobiernos de la región que fueron ideológicamente aliados de Maduro en el pasado, hoy también están trabajando y contribuyendo a una transición democrática, como es el caso del presidente Lula de Brasil o el presidente Petro de Colombia, o el propio presidente de Chile, que ha tenido una posición muy firme, muy valiosa. Entonces, yo siento que el concierto de los países occidentales tiene que entender que este es el momento de elevar los costos de mantenerse en el poder para Maduro. Solo cuando el costo de mantenerse en el poder por la fuerza sea mayor que el costo de aceptar una transición negociada, Maduro aceptará los términos de una negociación, que es lo que estamos proponiendo. Pero el punto aquí, y quiero transmitirlo muy claramente, es que, cada día que pasa, Maduro está más débil y más aislado.

P: ¿Cuál es el papel político concreto que podría jugar Europa? Además de una resolución que usted ha dicho que es importantísima, pero sigue siendo una resolución no vinculante.

R: Europa puede hacer muchas cosas desde el punto de vista político, financiero y comunicacional. ¿Qué pasaría si tres, cuatro o cinco millones de venezolanos abandonaran el país ahora mismo? Muchos se irían a Europa, a Italia, a Portugal, a España. Este no es un tema de izquierdas o de derechas, este es un tema de libertad frente a opresión, este es un tema de corrupción frente a justicia y este es un tema de violación brutal de los derechos humanos frente a respeto de los mismos. Creo que Europa debe abordar una política de acciones restrictivas individuales contra los violadores de los derechos humanos para que el coste de la represión aumente para aquellos que ahora se ven obligados a perseguir o a reprimir, que saben que esto tendría un coste enorme para ellos o para sus familias. Y por supuesto, cerrar las fuentes de financiación criminal que el régimen obtiene a través del oro, los minerales, la prostitución y el narcotráfico. Europa puede hacer mucho en ese sentido.

Unos pescadores capturan róbalos cerca de la terminal de envío de petróleo crudo La Salina, en el lago Maracaibo, en 2019 Rodrigo Abd/AP

P: ¿Tiene Europa responsabilidades específicas? ¿Qué tiene que ver Europa con este tipo de producción o comercio ilegal?

R: Absolutamente. Y muchos países de Europa acaban siendo utilizados, su sistema financiero, para ocultar recursos procedentes de la corrupción o la delincuencia.

P: ¿Cuáles son estos países?

R: Bueno, en general son varios. Y prefiero en este caso no mencionarlos.

P: ¿Hay carteles de la mafia siciliana que operan en Venezuela?

R: Hay esquemas financieros que han sido utilizados por el régimen. En muchos casos ellos (algunos miembros del régimen) incluso tienen propiedades en los países europeos, inmuebles, en varias ciudades de Europa. Y lo saben. Entonces, creo que es un momento en el que hay que entender que estos recursos están siendo utilizados por Maduro para la represión, para la violación de los derechos humanos.

P: El petróleo puede aportar muchos beneficios a un país. Sin embargo, la historia dice que puede crear muchos problemas a algunos países como Venezuela, conocidos comúnmente como los 'petro-Estados'. A pesar de los problemas inherentes al régimen desde la época de Chávez, Venezuela también se vio afectada por antiguas contradicciones no resueltas relacionadas con la economía del petróleo. ¿Qué se podría hacer (para solucionar estos problemas) cuando el régimen ya no esté?

R: Si el Estado lo controla (el petróleo) para hacerse poderoso y someter a la sociedad, es, por supuesto, una condena. Pero si se utiliza como mecanismo para que la sociedad sea más competitiva, para que haya inversiones, para que Venezuela sea también un país que se inserte en la transición energética y que promueva empresas, empleo, generará servicios de la más alta calidad para los venezolanos. Pero en vez de ser una solución al conflicto energético mundial, una especie de bendición, hemos visto que en manos del chavismo ha sido una desgracia para el país, para Venezuela y para la región. Pero vamos a transformar a Venezuela, escúchenme bien, en el centro energético de las Américas. Y el petróleo será utilizado para generar una riqueza basada en el conocimiento, el trabajo y la inclusión de toda la sociedad. Una sociedad productiva, trabajadora, con valores, con respeto a la dignidad. Y esto solo puede venir de la libertad.

P: Por eso preguntaba: ¿Dónde está el petróleo?

R: Esa es una de las lecciones que hemos aprendido y es una lección muy poderosa. La riqueza no está en el petróleo. Y esa es la gran lección de los venezolanos. Pero vamos a aprovechar el petróleo para convertir a Venezuela en una nación próspera a la que regresen nuestros hijos, lo que nos une hoy con los venezolanos. La ley de que vuelvan nuestros hijos.

P: Una lección extensible, que podría extenderse a otras grandes potencias petroleras.

R: Absolutamente. Y una lección sobre el valor de la democracia y la libertad. Hay que cuidarla todos los días. Pensábamos que era algo que ya habíamos heredado. Cuando la pierdes, cuesta mucho recuperarla. Pero entonces la libertad se valora como nunca. Así como el amor a la familia y poder tener la posibilidad de vivir en tu país con dignidad.