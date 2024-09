Esta edición de Semana Europea se centra en las catastróficas inundaciones en Europa central, la presentación de los comisarios designados de la UE y el poder económico del Pacto Verde europeo.

Las lluvias torrenciales y las inundaciones mortales que han azotado Europa central hicieron que todo lo demás pasara a un segundo plano esta semana.

Más de una veintena de personas murieron en cuatro países cuando la borrasca Boris descargó en solo cuatro días hasta cinco veces la precipitación media de septiembre sobre partes de Austria, la República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia, convirtiendo regiones enteras en zonas catastróficas.

Ciudades y pueblos quedaron devastados, mientras cientos de miles de personas se vieron obligadas a evacuar. Las autoridades nacionales estudiaron la posibilidad de destinar fondos de emergencia a las zonas afectadas.

La Comisión Europea en Bruselas también se ha preguntado cómo ayudar en la reparación y reconstrucción, sabiendo que las lluvias extremas son cada vez más frecuentes e intensas.

"Este tema será cada vez más importante", dijo la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. "Así que es algo en lo que realmente tenemos que decidir, juntos como europeos, cómo podemos gestionar y financiar la creciente necesidad de adaptación y reparación que veremos en los próximos años".

Von der Leyen afirma que su nuevo Ejecutivo apostará por la política climática, la competitividad y la seguridad

Trabajar por la resistencia medioambiental y transformar la economía europea en una potencia industrial competitiva del futuro será la tarea de la nueva Comisión que Von der Leyen presentó esta semana.

Gran parte de esa tarea recaerá sobre la mesa de una de sus principales candidatas, la española Teresa Ribera, que será la responsable de Competencia y Transición Limpia.

"Estoy muy agradecida por esta invitación a asumir una responsabilidad tan grande que aborda los retos económicos e industriales para la comunidad empresarial europea, y los retos ecológicos que definen cuánto, cómo de bien, y cómo de importante es tener en cuenta todos los elementos juntos", dijo Ribera.

Cuando Von der Leyen anunció su nuevo equipo de comisarios, aseguró a los periodistas que el cambio climático seguirá dominando la agenda de la Comisión, junto con la competitividad y la seguridad.

La competitividad como brújula

Para abordar todo esto, hemos hablado con Suzana Carp, subdirectora ejecutiva de Cleantech for Europe.

Euronews: En el núcleo del poder económico europeo se encuentra el Pacto Verde, que establece el marco para las industrias y el empleo. ¿Lo refleja la composición de la nueva Comisión?

Carp: Por supuesto. En todo caso, la composición de la nueva Comisión Europea confirma los objetivos políticos fijados por el Pacto Verde de la UE, pero mira hacia nuestra competitividad como brújula a la hora de plantearse la pregunta de cómo vamos a transformar nuestra economía europea. Y en la forma en que se han asignado las carteras, podemos ver una visión bastante clara de cómo sucederá esto. El núcleo de esta visión es cómo vamos a convertir nuestro temprano liderazgo en la descarbonización industrial en competitividad y liderazgo duraderos para Europa en la escena mundial. En este sentido, yo diría que las carteras son muy reveladoras. Así que, de hecho, donde estamos ahora mismo es pasando de la cuestión de si el Pacto Verde sobrevive o no a cómo vamos a hacer que suceda. Y es una estrategia integral, diría yo, que abarca múltiples carteras. Así que, efectivamente, el Pacto Verde se ha integrado en una nueva visión económica, una nueva doctrina económica.

Euronews: El centro de gravedad del nuevo Parlamento Europeo se ha desplazado hacia la derecha. ¿Le preocupa que el Pacto Verde pueda verse socavado o al menos diluido?

Carp: No, no me preocupa. No después de haber leído las cartas de misión, porque lo que vemos es que los objetivos se mantienen y, en algunos aspectos, incluso se refuerzan. Esto queda bastante claro cuando se menciona en la carta al comisario Hoekstra, de acción climática, la referencia a los objetivos climáticos de la UE para 2040 en relación con la neutralidad de carbono y el crecimiento verde. Así pues, la dirección está bastante clara. No creo que haya posibilidad de dar marcha atrás.

Euronews: Algunos criticaron el Informe Draghi por su falta de audacia a la hora de impulsar la transición hacia una política industrial verde.

Carp: Interesante. Creo que el análisis del informe es muy preciso, y quizás la falta de audacia a la que se refiere se vea compensada por la visión audaz de esta Comisión Europea. Y así, supongo y creo que esta era la idea original, las dos van a la par. Lo que el informe sobre la reforma de Draghi ofrece es un análisis extremadamente serio de la situación de Europa frente a sus homólogos mundiales, y profundiza en las razones de ello, ¿verdad? Creo que lo que hace falta ahora es que los Estados miembros, el Consejo y el Parlamento Europeo respalden esta visión audaz y se comprometan a hacer lo necesario para garantizar nuestra competitividad a largo plazo en Europa.