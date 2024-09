Por Euronews

La principal líder de la oposición en Venezuela atiende a 'Euronews' justo cuando el Parlamento Europeo acaba de reconocer a Edmundo González como presidente electo. "Europa está con nosotros", dice, aunque lanza un órdago al Gobierno de España.

La principal líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, ha instado este viernes al Gobierno de España a dar un paso más y actuar con una mayor determinación en la lucha por la democracia en su país. Lo ha dicho en una entrevista con 'Euronews', en la que ha pedido a Moncloa que reconozca a Edmundo GonzálezUrrutia como presidente electo al igual que ya han hecho el Congreso, el Senado y el Parlamento Europeo.

"Yo sí creo que el Gobierno español debe ir mucho más allá, porque ellos saben cuál es la verdad, al igual que otros países europeos" dice María Corina Machado en videollamada con 'Euronews' desde un lugar sin determinar por cuestiones de seguridad dado que está amenazada por el régimen chavista.

María Corina Machado

La líder opositora aclara que, con esa afirmación, se refiera al reconocimiento de González Urrutia como ganador de las elecciones del pasado 28 de julio. "Deben proceder a reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo. Es un mensaje muy importante, no sólo para los venezolanos, sino también para Madrid", añade.

Si bien es cierto que la Cámara Alta y Baja de España han hecho ese reconocimiento, el Ejecutivo español no se ha pronunciado y las dos formaciones que lo conforman -PSOE y Sumar- votaron en contra de ambas resoluciones llevadas a cabo por iniciativa del Partido Popular.

El futuro de Venezuela es crucial también para la seguridad europea María Corina Machado Líder de la oposición en Venezuela

Lo cierto es que la situación en Venezuela no afecta solo a España como aliado histórico y estratégico de dicha nación, también al resto del bloque comunitario. "El futuro de Venezuela es crucial también para la seguridad europea", dice María Corina Machado, que ha insistido en la importancia de la Unión a la hora de derrocar al régimen autoritario bolivariano.

"El caso de Venezuela es tan crítico para la seguridad del hemisferio occidental y tan dramático a nivel humano que muchos países europeos que no tienen un liderazgo histórico en América Latina han tomado la iniciativa. Es el caso de Francia, es el caso de Holanda, es el caso de Italia, es el caso de Alemania...", detalla.

"Europa está con nosotros"

Los propios eurodiputados han dado el paso de reconocer a González Urrutia, algo que aplaude la líder opositora. "Lo que pasó en el Parlamento Europeo es histórico, muy importante para nuestra lucha y nos manda un mensaje de que Europa está con nosotros", dice.

En cuanto a los apoyos de la iniciativa, que no contó con el respaldo de las fuerzas de izquierdas en su conjunto, asegura que "la mayor parte de la resolución fue votada por todos los grupos, incluidos los socialistas. Así que no nos detengamos en aspectos menores, Europa reconoce que Maduro no ganó".