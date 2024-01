La lucha contra el sinhogarismo en Europa: Un enfoque más "radical"

En este episodio de Economía Real, el corresponsal de Euronews Paul Hackett descubre cómo proporcionar vivienda a los sin techo como punto de partida y no como objetivo final, está transformando vidas y convirtiéndose rápidamente en una solución a largo plazo.

Según datos nacionales, el número de personas sin hogar en España ha aumentado un 25% en la última década. Estas estadísticas han obligado a autoridades y ONG a idear un nuevo método para abordar el problema de las personas sin hogar.

La plataforma europea Housing First fue creada en 2016 por la Y-Foundation de Finlandia y FEANTSA, la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que Trabajan con Personas sin Hogar. En ella participan decenas de organizaciones, ayuntamientos, proveedores de vivienda y ministerios, todos ellos con el mismo objetivo: dar un hogar a todas las personas que viven en la calle.

A diferencia de los enfoques tradicionales, Housing First no exige que las personas cumplan determinados criterios antes de recibir ayuda para la vivienda. Según los coordinadores de la plataforma, las personas sin hogar tienen más posibilidades de labrarse un futuro mejor si primero tienen un techo bajo el que cobijarse.

Carlos Martínez Carrasco vivió varios años en la calle antes de que Housing First le proporcionara un piso en las afueras de Madrid. Según declaró a Real Economy, el piso le ha cambiado la vida en todos los sentidos: "Ya no me faltan las cosas que te faltan cuando estás en la calle y puedo cocinar. No tengo que buscar la manera de lavar la ropa... Puedo salir con la tranquilidad de que tengo un lugar al que volver. Hoy soy muy feliz".

Housing First considera la vivienda como un derecho y no como una recompensa, tal y como consagra el principio 19 del Pilar Europeo de Derechos Sociales. La UE sostiene que

debe facilitarse el acceso a la vivienda social o a ayudas a la vivienda a quienes lo necesiten

las personas vulnerables tienen derecho a una asistencia adecuada y a protección contra el desalojo forzoso

debe ofrecerse alojamiento y servicios adecuados a las personas y familias sin hogar para fomentar la inclusión social.

Dos ONG, Provivienda y Hogar Si, cogestionan varias iniciativas de Housing First en España, incluida la de Madrid.

El proyecto, que hasta la fecha disfruta de una tasa de ocupación y retención del 100%, fue financiado por el Ayuntamiento de Madrid a través del Fondo Social Europeo.

Gema Callardo, directora general de Provivienda, declaró a Real Economy: "Los fondos europeos (FSE+) se están utilizando principalmente para poner en marcha iniciativas innovadoras y soluciones novedosas para las personas sin hogar, y también se están utilizando para aumentar el parque de viviendas sociales y asequibles. Dos soluciones fundamentales para reducir el sinhogarismo en España".

¿Qué puede hacer la UE para invertir la tendencia?

Todos los Estados miembros de la UE se han comprometido a dedicar al menos el 25% de sus recursos del FSE+ a la inclusión social y al menos el 3% a la lucha contra la privación material.

La Plataforma Europea de Lucha contra el Sinhogarismo también pretende impulsar el cambio.

En un momento en el que Europa está poniendo sobre la mesa cientos de miles de millones de euros para reactivar la economía, creemos que una mínima parte de ese dinero debería emplearse también para hacer frente a esta exclusión extrema [las personas sin hogar], para que nuestras sociedades sean más inclusivas. Yves Leterme Plataforma Europea de Lucha contra el Sinhogarismo y ex Primer Ministro de Bélgica

Yves Leterme, ex primer Ministro de Bélgica y Presidente de la Junta Directiva de la Plataforma Europea de Lucha contra el Sinhogarismo, afirmó que los Estados miembros pueden aprender unos de otros: "Tenemos que reunir a los Estados miembros y ponernos de acuerdo sobre qué tipo de herramientas políticas debemos utilizar basándonos en la experiencia, porque algunos Estados miembros han tenido mucho éxito a la hora de abordar el problema y otros se están quedando atrás".

No será fácil avanzar en el contexto económico actual, pero los datos demuestran que, con las políticas y los incentivos adecuados, el cambio es posible.

Para ver el informe completo, haga clic en el vídeo del reproductor multimedia de arriba.