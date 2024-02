En toda la UE hay escasez de mano de obra cualificada en diversos sectores de la economía y a distintos niveles de cualificación. La Comisión Europea quiere formar y reconvertir a los trabajadores domésticos en beneficio del mercado interior y aprovechar su potencial desaprovechado.

Las empresas de toda Europa se enfrentan a una escasez de mano de obra y, con la transición digital y ecológica, la necesidad de conocimientos especializados es mayor que nunca. ¿Cómo podemos satisfacer esta creciente demanda?

En este episodio de Real Economy, viajamos por Europa para explorar los retos a los que se enfrentan las empresas y ver cómo el fomento de las competencias puede ayudar a colmar el déficit de cualificaciones. Empezamos por Eslovenia.

Tecnologías de la información y mano de obra digital

En este país de economía dinámica y conectada, los empleos relacionados con las tecnologías de la información son de los más solicitados.

En Liubliana, Rok Zajc, que dirige una agencia de marketing digital, tiene muchas dificultades para contratar determinados perfiles, sobre todo los más experimentados:

"Intentamos encontrar diferentes perfiles de diseño, pero se necesita mucha automotivación y hacer algunos cursos diferentes para, digamos, llegar al nivel superior para las cosas que estamos proporcionando en la actualidad".

"Creo que la competencia ahora mismo no es sólo entre Eslovenia y Eslovenia, sino que es en Europa y también en el mundo. Y los salarios que podemos ofrecer, pueden conseguirlos en mejores condiciones en países extranjeros, por lo que creo que este es uno de los principales problemas", dice Zajc.

Para alcanzar su objetivo de 20 millones de profesionales de las tecnologías de la información y la comunicación en 2030, la Unión Europea calcula que aún faltan 11 millones de trabajadores. Lo que representa un reto para Eslovenia.

La ministra eslovena de Transformación Digital, Emilija Stojmenova Duh Euronews

Fue en la Facultad de Ingeniería de Liubliana donde hablamos con la ministra de Transformación Digital, Emilija Stojmenova Duh. Según ella, hay varias medidas que son necesarias para mejorar la mano de obra digital en el país:

Adaptar el sistema educativo a escala mundial

Reconvertir la mano de obra existente y asegurarse de que adquiere las cualificaciones necesarias.

Adaptar nuestro estilo de vida, el trabajo y la educación a la llegada de las nuevas tecnologías.

"Sólo el 17% de los expertos en TIC son mujeres. Así que quizá mi proyecto favorito sea el de digital, que trataba sobre la capacitación y el perfeccionamiento de mujeres jóvenes. Colaboramos con la industria para que ésta pudiera conseguir la mano de obra adecuada", comparte la ministra.

Competencias técnicas y reconversión de cualificaciones

Los operadores de maquinaria metalúrgica figuran entre las profesiones más solicitadas de la UE, junto con los trabajadores de la construcción, los profesionales sanitarios, los camioneros, los cocineros y los desarrolladores de software.

En Lisboa (Portugal), nos reunimos con Nuno Teixeira, director general del grupo metalúrgico Alsil, que necesita constantemente ingenieros y operarios para sus máquinas manuales y digitales:

"Uno de los mayores retos de nuestro sector es, efectivamente, encontrar personas cualificadas en este ámbito; cada vez más, la gente acaba prefiriendo otro tipo de actividad. Es una idea anticuada que se trata de un sector muy exigente, pesado en términos de esfuerzo en el trabajo".

Formación de personas en el Centro de Formación Profesional de la Industria Metalúrgica y Metalmecánica (CENFIM) de Portugal Euronews

Con la digitalización y la robótica, este sector ha experimentado un cambio significativo. Por ello, Nuno intenta atraer y retener talentos de Portugal y otros países de habla portuguesa.

"Las empresas, si quieren atraer a la gente, tienen que ofrecer oportunidades para que los individuos evolucionen, crezcan profesionalmente y lo equilibren también con su vida personal", opina el director general.

Eduardo Santos siguió un curso de reciclaje en el CENFIM y ahora trabaja en el Grupo Alsil. Euronews

Eduardo Santos y Rui Pinheiro Leal son operarios de máquinas. Para ellos es una carrera totalmente nueva, que empezó con un año y medio de formación profesional.

"Vengo de una zona completamente diferente. No conocía bien esta zona cuando terminé mi formación. Me encantó. Creo que se me da bien y quiero continuar. Esta es mi profesión", opina Eduardo.

De ingeniero geólogo a técnico de programación y operación de CNC, Rui Miguel Pinheiro Leal tiene grandes esperanzas para su futuro en esta nueva carrera. Euronews

"Es un área muy desafiante, en la que cada día surgen cosas nuevas y exigentes, así que es algo que está captando mucho mi interés, y le veo un futuro prometedor", dice Rui.

Ambos se formaron en el CENFIM, un centro de formación público y privado subvencionado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE +).

Las exportaciones portuguesas en este sector rondan los 23 000 millones de euros al año, por lo que es mucho lo que está en juego.

"En términos de empleo, representa unos 230 000 puestos de trabajo que han ido evolucionando no sólo para adaptarse a las nuevas tecnologías, sino sobre todo para responder al trabajo requerido", nos dice Manuel Pinheiro Grilo, director de CENFIM.