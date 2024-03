Dos años después de la invasión rusa de Ucrania, ¿cómo se adaptan los millones de mujeres ucranianas y sus hijos en sus países de acogida? Real Economy recogió testimonios de algunas de ellas en Polonia

Dos años después de la invasión de Ucrania por Rusia, ¿cómo se están adaptando los millones de mujeres ucranianas y sus hijos en sus nuevos países de acogida? ¿Reciben el apoyo que necesitan?

El acceso a guarderías es un paso crucial para la integración de las refugiadas ucranianas en su país de acogida. Entre retos y apoyos, escuchamos diferentes testimonios en Polonia.

Aprender un nuevo idioma, buscar trabajo o ver reconocidas sus cualificaciones... El camino para reconstruir una vida es complejo para estas mujeres que huyeron de la guerra con sus hijos.

¿Cuál es hoy la situación de estas familias en Europa? Para saber más, vea curso intensivo:

En Varsovia, existen 37 centros de atención a la infancia de la Fundación Comenius. Desde la primavera de 2022, ayuda a familias ucranianas que han encontrado refugio en Polonia.

La Fundación ofrece guarderías informales llamadas "Spynka", para atender las necesidades específicas de estas familias y sus hijos de 0 a 5 años.

Después de que su casa fuera destruida, Maria llegó hace 6 meses con su marido y sus 3 hijos, incluido su hijo pequeño, Dominik:

_"Cuando llegamos aquí, mi hijo apenas hablaba debido al estrés que sufría. Veo cambios en mi hijo pequeño, porque ha empezado a hablar por primera vez, ha empezado a comunicarse con otros niños. Corre aquí todos los días... Ha hecho amigos aquí, podemos decir que es feliz". _

Maria llegó hace 6 meses con su marido y sus 3 hijos, incluido su hijo pequeño, Dominik Euronews

Psicóloga infantil, espera obtener financiación pública para homologar su título, un trámite que está fuera de sus posibilidades. Mientras tanto, esta guardería le ayuda a liberar tiempo:

"Me ayuda mucho porque tengo tiempo libre de 9 a 3, y durante este tiempo puedo estudiar polaco, o buscar trabajo, también ayudar a mis hijos mayores y recogerlos del colegio".

Tiempo libre para asentarse, un espacio educativo y apoyo psicológico: eso es lo que las "Spynkas" ofrecen a estas mujeres. Para Monika Woźniak, directora de la Fundación Comenius, este apoyo es indispensable:

"Un porcentaje muy elevado de nuestros niños, tienen traumas, por lo tanto, nuestra atención tuvo que centrarse fuertemente en ayudar a los niños que no podían arreglárselas y no se las arreglarán en jardines de infancia y guarderías normales".

Monika espera abrir otras guarderías e inscribirlas en el sistema educativo oficial.

"Esperamos poner en marcha programas de financiación de la UE que ayuden a integrar a los niños ucranianos y a sus padres en el sistema polaco de educación infantil. Hablamos de niños que, sí tienen una buena base, por fin empezarán a vivir bien".

Estas "Spynkas" seguirán siendo financiadas principalmente por la UNICEF, así como por el gobierno polaco y fondos europeos.

Los educadores que trabajan allí son refugiados ucranianos que han recibido formación, como Yuliana. Llegó hace dos años con sus dos hijos y ahora alquila una habitación de hotel en los suburbios de Varsovia. Antes trabajaba como decoradora. Tuvo que empezar de cero.

_"Fue muy duro, muy duro. Todo lo que me ofrecían eran turnos muy tempranos, a las 5 de la mañana, o tenía que trabajar hasta las 10 de la noche. No podía recoger a los niños, así que no podía trabajar". _

Alrededor de dos tercios de estas mujeres han encontrado empleo, según el gobierno. Además de la ayuda puesta en marcha al inicio del conflicto, ¿qué medidas se están tomando para apoyar a las mujeres con hijos pequeños? En el Ministerio de Familia, Trabajo y Política Social, planteamos la pregunta a la profesora Ewa Flaszynska:

"En los dos últimos años ha aumentado mucho el número de plazas en las llamadas guarderías o centros de cuidado de niños pequeños. También hemos preparado y aprobado una ley en Polonia para que, por ejemplo, una madre ucraniana pueda cuidar de varios niños en un día determinado, de modo que otras madres puedan ir a trabajar."

"Casi el 70% de las mujeres polacas son activas y, según las estadísticas, las ucranianas que han acudido a nosotros también son activas en el mercado laboral."

¿Cuáles son los próximos pasos para ayudar a estas familias?

"Seguimos queriendo ayudar a los ucranianos. Ahora estamos preparando una ley sistémica y global que regulará el trabajo, la residencia y otros aspectos de la vida de los ucranianos en Polonia. Y tenemos planes para ampliar las plazas de guardería. Habrá créditos del Plan Nacional de Reconstrucción para ello y habrá créditos del Fondo Europeo Plus".

En el Ministerio de Familia, Trabajo y Política Social, hablamos con la profesora Ewa Flaszynska Euronews

"Se ha creado un Departamento de Integración Social, haremos hincapié no sólo en la integración profesional, sino también en la integración social en sentido amplio."

El Fondo Social Europeo Plus (FSE+) ha asignado 8900 millones de euros a la lucha contra la pobreza infantil. Podrá utilizarse para financiar las "Spynkas" oficiales y ampliar la capacidad de acogida de las guarderías polacas.

Tanto si esperan regresar a Ucrania como establecerse en su país de acogida, la ampliación de la ayuda adaptada para encontrar un empleo es esencial, ya que estas familias aspiran a encontrar de nuevo la estabilidad.