Por Piero Cingari

El gigante farmacéutico danés Novo Nordisk, fabricante de Ozempic y Wegovy, anuncia un importante aumento interanual en sus beneficios netos y ventas para el primer trimestre de 2024.

PUBLICIDAD

La compañía registró un beneficio neto de 3.404 millones de euros, frente a los 2.654 millones de euros del mismo período del año pasado. Supera los 3.093 millones de euros anticipados por los analistas.

El beneficio por acción también subió hasta 0,76 euros desde los 0,589 euros del año anterior, lo que indicaría una sólida sorpresa del 8,75% con respecto a las expectativas del mercado.

Ventas inesperadas

Las ventas del trimestre alcanzaron los 8.747 millones de euros, un 22% más que los 7.135 millones de euros de hace un año, 8.490 millones de euros pronosticados por los analistas bursátiles.

Diabetes y obesidad

Este crecimiento se vio impulsado principalmente por las fuertes ventas de su medicamento para la diabetes Ozempic y del tratamiento para la obesidad Wegovy, que, en conjunto, contribuyeron de manera significativa a los ingresos totales.

La cartera de productos para el tratamiento de la obesidad, en particular con Wegovy, registró un aumento de ventas del 106% en comparación con el mismo trimestre de 2023. Mientras tanto, el segmento de atención de la diabetes también creció de manera sólida, un 22% interanual.

Sin embargo, desde el último trimestre de 2023, las ventas de productos para el cuidado de la diabetes y la obesidad se estabilizaron.

Gran éxito en Estados Unidos y Canadá pese a los precios

Las ventas en Norteamérica, especialmente en Estados Unidos, mostraron un crecimiento sustancial (del 34% y el 35%, respectivamente), lo que indica una fuerte penetración en el mercado y la aceptación de los productos de Novo Nordisk en estas regiones.

Las críticas han aparecido de inmediato en Estados Unidos por el precio de venta que supera los 900 dólares en un medicamento que a precio de coste no pasa de los 5 euros.

En Canadá contestan la publicidad en sitios públicos de un producto farmacéutico.

De cara al 2024, Novo Nordisk ha mejorado aún más sus perspectivas financieras. La compañía espera ahora un crecimiento de las ventas de entre el 19% y el 27% y un crecimiento de los beneficios operativos del 22 al 30% a tipos de cambio constantes, lo que refleja una proyección más optimista en comparación con su pronóstico anterior.

Una demanda en alza

Lars Fruergaard Jørgensen, presidente y director ejecutivo de Novo Nordisk, expresó su euforia por los resultados del trimestre y los atribuyó al aumento de la demanda de los tratamientos de la empresa para la diabetes y la obesidad basados en el GLP-1.

"Nuestros tratamientos innovadores benefician a más pacientes, y el acuerdo para adquirir tres plantas de fabricación de Catalent nos permitirá atender a un número significativamente mayor de personas que padecen estas enfermedades en el futuro", aseguró.

Nuevos ensayos para bajar de peso

La empresa también destacó los avances recientes en su sector de investigación y desarrollo, en particular los resultados positivos de un ensayo renal con semaglutida y la ampliación de la etiqueta estadounidense de reducción del riesgo cardiovascular de Wegovy.

Novo Nordisk busca ahora ampliar su capacidad de producción para satisfacer la creciente demanda de productos farmacéuticos para bajar de peso. La empresa anunció en febrero de 2024 un acuerdo para adquirir tres plantas de acabado de Novo Holdings A/S, tras la adquisición por parte de Novo Holdings A/S de Catalent, Inc. Se espera que esta adquisición se complete a finales de 2024 y suponga un importante impulso para las capacidades de fabricación de la empresa.

No todo va a ser subir

Sin embargo, a pesar de los buenos resultados de la empresa, la respuesta del mercado hizo que las acciones de Novo Nordisk cayeran un 2,5% durante las operaciones del jueves por la mañana. Los analistas de Jefferies destacaron el aumento moderado de las previsiones de ventas y beneficios para 2024, lo que sugiere una posible mejora del consenso de entre el 1% y el 2% como máximo.

A pesar de este revés inicial, el gigante farmacéutico danés mantiene su posición como la mayor empresa de Europa, con una capitalización bursátil de 534 000 millones de euros, lo que la sitúa por delante de LVMH Moét Hennessy, de Bernard Arnault, en unos 150.000 millones de euros.