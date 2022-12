En Reikiavik, durante la entrega de los Premios del Cine Europeo, todos los productores ucranianos fueron recompensados por Eurimages, el fondo de apoyo cultural del Consejo de Europa. Un gesto considerable para una joven industria cinematográfica en plena expansión, que se está viendo duramente golpeada por la guerra.

Julia Sinkevych, productora ucraniana y exdirectora del Festival de Cine de Odesa, representó a sus compatriotas; algunos de los cuales se juegan la vida en el frente de batalla, en Ucrania.

"Es un gran honor representar, aquí, a todos los productores ucranianos, y recibir este premio en estos tiempos turbulentos y trágicos que vive Ucrania", declara Julia Sinkevych.

La mayoría de los productores ucranianos se han quedado en su país. Varias películas ucranianas, tanto de ficción como documentales, fueron nominadas a los Premios del Cine Europeo.

Así, a título póstumo, el lituano Mantas Kvedaravičius, muerto durante el asedio ruso de la ciudad ucraniana de Mariúpol en abril, se hizo con el premio al mejor documental con su obra 'Mariupolis 2'.

"El director de esta película, mi padre, no puede estar hoy aquí. Solamente quiero decirle lo orgullosa que estoy de él. Perdió la vida con una abnegación que la mayoría de nosotros no podremos alcanzar, entregando medicamentos a la gente. Me siento muy afortunada de haber contado con alguien tan brillante en mi vida", afirma Tėja Kvedaravičius, hija de Mantas Kvedaravičius.

Una cruda inmersión en el caos de la ciudad ucraniana, junto a un puñado de supervivientes. Tras la muerte del cineasta, la película se terminó con la ayuda de su prometida, y se presentó in extremis en el Festival de Cannes.

En Reikiavik, el periodista de Euronews, Frédéric Ponsard, se reunió con dos representantes de la profesión, de Ucrania.

"En realidad, los cineastas y los creativos reaccionan de forma diferente. Algunos de ellos cuentan con esa fuerza creativa para seguir adelante, o crear nuevas historias y películas. Otros, simplemente, están desmotivados, y permanecen atascados en medio de algo, y solamente tienen que luchar por su supervivencia", señala Julia Sinkevych, productora ucraniana.

"Ser productor en Ucrania, ahora mismo, es extremadamente difícil y complicado. Así que, no desearía que ninguno de mis colegas europeos se encontrara en esta posición y en esa situación", concluye Darya Bassel, directora y productora ucraniana.

Bassel ha tomado parte en la producción de ‘Butterfly Vision’, presentada en la selección oficial en el último Festival de Cannes. Refleja la historia de una soldado ucraniana, violada por los rusos en el Donbás, que nos recuerda que la guerra empezó bien entrado el año 2014. La ficción, por desgracia, nunca está muy lejos de la realidad.