El cantante británico Billy Idol es el primer artista en este 2023 en recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Con cadenas y pinchos, y enfundado en una chaqueta de cuero, el legendario rockero de 67 años inauguró su estrella en Los Angeles en una ceremonia el viernes junto a su novia China Chow.

Billy Idol integró brevemente el grupo Siouxsie and the Banshees y Generation X en los años 70, antes de comenzar una exitosa carrera en solitario con un estilo más new wave.