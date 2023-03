Una mujer francesa ha ganado una demanda, que permitirá a las féminas hacer toples en las piscinas públicas de Berlín.

En 2022, Gabrielle Lebreton, una mujer francesa que llevaba más de diez años viviendo en la capital alemana, demandó al estado de Berlín alegando que había sido discriminada cuando los guardias de seguridad le pidieron que se cubriera en la piscina Plansche del distrito de Treptow-Köpenick.

¿Quién va aquí desnudo?

Lebreton estaba con su hijo de cinco años cuando le pidieron que abandonara las instalaciones. Ella señaló que no se estaba considerando que varios hombres estuvieran desnudos a pesar de solo llevar bañadores que cubrían su parte inferior. Pero se llamó a la policía y fue expulsada del lugar.

A pesar de que dijo de que era consciente de las diferencias sociales que implica no llevar parte de arriba en hombres y mujeres en Alemania, declaró entonces al diario Die Zeit: "Para mí -y esto se lo enseño a mi hijo- no hay diferencias. Tanto para hombres como para mujeres, el pecho es una característica sexual secundaria, pero los hombres tienen la libertad de quitarse la ropa cuando hace calor y las mujeres, no".

La piscina cambió su política después de aquello, y Lebreton demandó al estado de Berlín basándose en una ley de 2020 contra la discriminación.

Cambio de política

La Berliner Baederbetriebe, que gestiona las piscinas de la ciudad, ha respondido esta semana mostrando su acuerdo con Lebreton y obligando a las piscinas públicas a permitir a las mujeres tomar el sol y nadar en toples.

La oficina del defensor del pueblo ha celebrado la decisión de este organismo, porque establece igualdad de derechos para todos los habitantes de Berlín, ya sean hombres, mujeres o no binarios. Y porque también da seguridad legal a sus empleados.

Berlín es la última ciudad en adoptar códigos de vestimenta más relajados para las piscinas. En 2022, Siegen (Renania del Norte-Westfalia) y Göttingen (Baja Sajonia) introdujeron la posibilidad de ir en toples en las piscinas públicas.

También el año pasado, Hannover cambió sus regulaciones para exigir que solo se cubran los "órganos sexuales primarios" en las piscinas.

En las piscinas privadas, como en Vabali -una cadena de balnearios de Berlín y Hamburgo- los clientes deben ir sin bañador, permitiendo solo las toallas en los espacios de baño.