Rodrigo Cuevas o la reinvención del folclore asturiano

Rodrigo Cuevas: Cantante, agitador folclórico oriundo de Asturias, en el norte de España. Se mueve como pez en el agua dentro la música y la danza tradicional. Busca dar un nuevo sentido al folclore mediante la agitación social y política. "Me gusta hablar de temas que me inquietan y me conmueven. Me gusta trasladárselo al público", asegura. Conversamos con él en la Opéra Underground de Lyon, en Francia.

Euronews : ¿Cómo le das vigencia a la tradición ?

R.C.: Es una cuestión estilística. Me gusta tomar el folclore y llevarlo al momento presente dándole algún significado más. Cambio algunas letras, rítmos y melodías. Intento darle así otro sentido a las canciones. La tradición se mantiene viva utilizándola. Es como las lenguas.

Euronews : Háblanos de tu repertorio. ¿Qué canciones cantas?

R.C.: El repertorio es sobre todo parte de la música tradicional asturiana, aunque también incluyo territorios cercanos, como Galicia, León y Zamora. Incluso canto una canción de Albacete. Pero sobre todo canto temas de la zona del noroeste de España, a la que llaman el cuadrante arcaizante, porque mantiene en común una forma arcaica de folclore, en la que no hay guitarras, ni prácticamente instrumentos de armonía. Yo me lo planteo como algo continuista mas que rupturista, pero es verdad que a veces el resultado parece mas rupturista de lo que yo creo.

Euronews : ¿Qué historias cuentas ?

R.C.: Cuento historias que me contaron, historias que me pasaron a mí, e historias que me tocan de alguna manera y trato de hacerlas propias. Narrar es algo muy magnético. A mí me gusta mucho el personaje del contador de historias.

Euronews : ¿Cómo integras en tu espectáculo cuestiones LGBT?

R.C.: Dentro de la poesía tradicional la cuestión LGBT está muy apartada, siempre que aparece es de manera anecdótica y aparece siempre como una burla. Hay un repertorio muy amplio y muy machista. Y a veces nos confrontamos a él, porque te dices: ¿Cómo es posible hacer una interpretación con una perspectiva de género y enfrentándote con un repertorio tan homófobo y tan machista ? Pero me parece interesante porque no todo el repertorio es así. Evidentemente hay otra parte del repertorio que encaja para expresar cualquier tipo de interés sexual, cualquier tipo de amor e incluso puedes encontrar que parte del repertorio es feminista.

Euronews : ¿Cuáles son algunas de tus fuentes e influencias?

R.C.: Arca me encanta, aunque no se refleje en mi música. Es una artista a la que admiro. Me gusta también Mercedes Peón, una artista gallega que también me gusta mucho. De pequeño, por ejemplo, me encantaba Lina Morgan. Siempre me fascinó su forma de interpretar, su conexión con el público y su improvisacion.

**Euronews :**Tu concierto es un espectáculo total. Hay música, baile, proyección de fotografías. ¿Cuéntanos cómo es "Trópico de Covadonga"?

R.C.: Me acompañan Mapi y Juanjo, dos músicos que también son asturianos. Utilizamos en la escenografía un montón de fotografías del Archivo del Museo del Pueblo de Asturies, en las que se aprecian subterfugios, prácticas alternativas y una sociedad más libertina de principios del siglo XX.

Euronews : ¿De qué manera hay en tu espectáculo una llamada a la libertad ?

R.C.: Hay una llamada a la libertad con la reivindicación de la utilización del cuerpo como algo libre y natural. Hay muchos desnudos en las fotografías. E incluso antes yo jugaba mucho con el streeptease, porque me parecía que era una forma de liberación muy grande: mostrar tu cuerpo tal como es en público, simplemente como una herramienta para limpiarse de los prejuicios.

Euronews : Además está el vestuario que también es tradicional, solo que a ti te gusta el striptease...

R.C.: El vestuario está diseñado por un artista asturiano que se llama Constantino Menéndez. Hay algunas prendas de hombre y otras de mujer. Y a veces hay algo de striptease. Aunque ahora me desnudo un poco menos porque es un lío desnudarse y volver a vestirse con los cables de los micrófonos.

**Euronews :**¿Cuáles son tus proyectos?

R.C.: Bueno ahora estoy con los últimos conciertos del espectáculo "Trópico de Covadonga". Ahora vengo de estar en Puerto Rico donde he grabado mi próximo disco. Mi proyecto es sacar el siguiente disco, que está producido por Eduardo Cabra, que es Visitante de Calle 13. Y de momento, no os puedo contar más...