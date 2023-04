"Casino Royale", "Desde Rusia con amor" (Fron Russia with love), "James Bond contra Goldfinger" (Goldfinger) y, ¿"Al servicio secreto de su Majestad"? (On His Majesty’s Secret Service).

Sí, ha leído bien y no es una errata.

Ian Fleming Publications ha encargado al autor de la serie Young Bond, Charlie Higson, que escriba una nueva aventura de James Bond para celebrar la coronación del rey Carlos III. El título que han elegido es "Al servicio secreto de su Majestad" (On His Majesty's Secret Service), haciendo referencia a la décima novela de Feming "Al servicio secreto de su Majestad" (On Her Majesty's Secret Service), haciendo un pequeño cambio en el título en inglés para hacer referencia al nuevo monarca. La novela original salió a la luz en 1963 y este año celebra su 60 aniversario.

Según Variety, la nueva historia de 007 trae a Bond a la actualidad.

El argumento es el siguiente: Es 4 de mayo, dos días antes de la coronación del rey Carlos III. Bond es enviado a frustrar un intento de perturbar la coronación por parte del rico y autonombrado Athelstan de Wessex, que tiene una misión mortal para dar una lección al Reino Unido. Bond debe desmontar sus retorcidos planes y derrotar a su banda de secuaces.

Bueno, al menos es un respiro temporal -aunque a la ligera- de la censura de Ian Fleming Publications a las novelas originales de Bond.

"Al servicio secreto de Su Majestad" se publicará el 4 de mayo, antes de la coronación del 6 de mayo. Todos los beneficios obtenidos de los derechos de autor procedentes de las ventas del libro se destinarán a la National Literacy Trust, una organización sin ánimo de lucro independiente del Reino Unido que trabaja con escuelas y comunidades para proporcionar a los niños desfavorecidos los conocimientos de lectura y escritura necesarios para triunfar en la vida.

Higson ha escrito cinco novelas de la serie Young Bond, novelas de espionaje para jóvenes adultos en las que Bond es un adolescente que estudia en Eton College en la década de 1930.

Higson ha declarado: "Cuando hace poco más de un mes Ian Fleming Publications me propuso escribir una historia de Bond para adultos me quedé maravillado, hasta que me di cuenta de que tenía que estar lista para la coronación de mayo. Escribirlo y entregarlo en tan poco tiempo iba a ser tan tenso y emocionante como cualquier misión Bond. Aunque, por supuesto, nadie me iba a disparar".

La directora general de Ian Fleming Publications, Corinne Turner, declaró: "La coronación del rey Carlos III es un acontecimiento trascendental para el país. Nos preguntamos cómo podíamos celebrarlo en Ian Fleming Publications, y la respuesta nos pareció obvia. Al servicio secreto de Su Majestad" de Ian Fleming se publicó por primera vez el 1 de abril de 1963. ¿Qué mejor manera, 60 años después, de marcar este nuevo capítulo de la historia que con una historia totalmente nueva, "Al servicio secreto de Su Majestad"? Compartimos nuestras ideas con Charlie, y él aceptó encantado el reto de escribir una aventura de Bond a tiempo para su publicación en mayo".

Al servicio secreto de Su Majestad" se publicará el 4 de mayo. La coronación del Rey Carlos III tendrá lugar el sábado 6 de mayo en la Abadía de Westminster.