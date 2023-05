Liverpool termina los preparativos para la final de Eurovisión

Por Euronews

Los nervios y la emoción rebosan entre los eurofans, divididos entre los dos grandes favoritos: Finlandia y Suecia.

El escenario de Eurovisión 2023 ya está listo y los 26 finalistas de este año ya han sido seleccionados.

Este sábado subirán al escenario los diez artistas clasificados de cada semifinal junto con el ganador del año pasado, Ucrania, y los cinco grandes países que financian Eurovisión: Francia, Alemania, Reino Unido, España e Italia.

Euronews ha hablado con algunos de los artistas y esto es lo que tienen previste para la noche del sábado.

Noa Kirel, la representante de Israel quiere aportar "energía ante todo". Afirma verse llena de "energía, de baile y canto".

"Todos son grandes artistas y no he visto ni una mala actuación", declara humildemente la banda de metal alemana Lord of the Lost.

Fatima Zahra Hafdi, conocida artísticamente como La Zarra, no sabe decir cuál es su favorita. "Todos tienen canciones tan buenas que es muy difícil elegir solo una", explica la cantante francesa, una de las más queridas de esta edición.

Pero la pregunta en boca de todos es ¿quién ganará el Festival de Eurovisión 2023? Aquí en Liverpool, el rapero, cantante y compositor finlandés Käärijä es una de las favoritas de los fans.

Los eurofans Neil de Reino Unido o Hoo-Man de Australia no pueden evitar cantar todo el rato "¡Cha cha cha, cha cha cha!"

Vitali, representante de Estonia tampoco tiene dudas: "Definitivamente, animo a Finlandia. Creo que Finlandia tiene muchas posibilidades de ganar".

"Tattoo", de la sueca Loreen, ha sido la canción más escuchada en Spotify de este año, seguida de la italiana "Due Vita", de Marco Mengoni. Las casas de apuestas coinciden con Spotify y dan como ganadora de Eurovisión 2012 a Loreen.

Pero todo se sabrá el sábado por la noche.