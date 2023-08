Varias artistas españolas están llevando al escenario una "revolución" por la libertad de las mujeres ante los constantes ataques machistas y la censura.

"Nadie nos puede arrebatar la dignidad de nuestra desnudez, la dignidad de nuestra fragilidad, de nuestra fortaleza", dijo Eva Amaral antes de quitarse parte del vestido dejando sus pechos al descubierto.

Fue el momento cumbre de su actuación en el Sonorama Ribera 2023. El dúo celebró sus 25 años de carrera musical en la localidad burgalesa de Aranda de Duero haciendo vibrar a los asistentes con su nuevo disco y míticas canciones de toda su trayectoria.

Fue "uno de los momentos más bonitos de la historia de la banda", como lo definió la propia artista española, gracias a este gesto que ha vuelto a poner sobre la mesa el machismo presente en muchas esferas de la sociedad.

"Porque somos demasiadas y no podrán pasar por encima de la vida que queremos heredar, donde no tenga miedo a decir lo que pienso", continuaba recitando la letra de una de sus canciones más reconocibles: "Revolución" ('Pájaros en la cabeza', 2005).

Todavía hoy, el cuerpo de las mujeres incomoda, es censurado, cosificado, y por eso muchas artistas eligen utilizarlo como arma reivindicativa. La cantante Rocío Saiz lleva en esa lucha más de una década y está "harta de recibir amenazas e insultos" a través de las redes sociales.

"Hay un problema muy grave en esta sociedad", lamenta, ante el aumento del odio que está percibiendo. "Siempre les ha molestado algo de lo que hagamos. Que tengamos trabajo, que pensemos por nosotras mismas, que votemos... y ahora les molesta que hagamos lo que queramos encima de un escenario", denuncia Saiz.

"El caso es no dejarnos ser, querer controlarnos".

Por Rocío, por Rigoberta...

Además de una reivindicación feminista, el 'topless' de Amaral fue un acto de solidaridad con sus compañeras Rocío Saiz, Rigoberta Bandini o Zahara en un momento en el que estas artistas están en la diana.

“Esto es por Rocío, por Rigoberta, por Zahara, por Miren, por Bebe, por todas nosotras", espetó Amaral antes de desprenderse de la parte de arriba de su vestido.

"Desde una posición privilegiada que no necesita ningún tipo de márketing, Amaral ha empatizado con las compañeras que estamos abajo luchando", celebra Saiz, consciente del riesgo al que se enfrentan las artistas por su activismo. A ella asegura que le ha valido incluso la enemistad con miembros de su familia.

En el plano laboral, sufrió la censura de su concierto durante las fiestas del Orgullo LGTBI en Murcia. Cuando se quitó la camiseta descubriendo el pecho, algo que lleva haciendo diez años, la policía detuvo la actuación y la obligó a vestirse.

Pero la peor censura, asegura, es la que no se ve. "Hay muchas compañeras que se han posicionado y les ha penalizado. Ocurre que tu nombre esté sobre la mesa y te descarten directamente".

Otra de las mencionadas es Rigoberta Bandini, quien suele mostrar sus pechos en el escenario cuando interpreta el tema 'Ay mamá', con el que se presentó al Benidorm Fest 2022. Su puesta en escena incluye un claro alegato feminista que, aunque no logró llevar a Eurovisión, se convirtió en un hit.

"No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas. Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza", reza la canción.

El tiempo le ha dado la razón, y la prueba de ello es la ola de críticas y comentarios machistas que sufren las artistas cada vez que muestran su cuerpo con libertad.

Zahara sufrió las críticas de un sector conservador de la sociedad por la portada de su disco 'Puta' (2021), en la que aparece vestida de virgen. Fue acusada de ofensa religiosa y el cartel de su concierto, en Toledo, fue censurado después de una petición del partido ultraderechista Vox.

Sin embargo, su imagen era una denuncia "por cómo se nos exige ser perfectas, por la presión que sentimos para ser madres, por cómo se espera de nosotras que seamos unas santas y por todas y cada una de las veces que nos han llamado puta", según explicó ella misma durante su actuación.

El cuerpo como arma política

El vídeo de Amaral, compartido y comentado hasta la saciedad, ha reabierto el debate sobre la necesidad, en pleno siglo XXI, de un feminismo que se muestre y actúe. Algunas reacciones explican por qué.

Aunque recibió el aplauso de personalidades de la sociedad y la política españolas como la ministra de Igualdad Irene Montero y la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, también suscitó una gran polémica con cientos de comentarios machistas que colmaron las redes sociales.

Rocío Saiz ve una involución radical de los derechos de las minorías en España y un odio creciente a las mujeres, a las personas racializadas, personas no normativas, inmigrantes... "Creo que el hombre del siglo XXI tiene miedo a perder privilegios, a que la mujer se vaya de casa, a que ya no se permitan ciertos comportamientos", dice la cantante y activista. Por eso "su respuesta es la violencia, el miedo".

"Quien se quede con el mensaje de que solo te has quitado la camiseta y enseñado las tetas, no ha entendido nada", insiste Rocío Saiz. "Lo que estamos queriendo decir es que no se nos permite ser dueñas de nuestro cuerpo".

Este momento le recuerda a luchas pasadas como la ley del aborto. "Hago con mi cuerpo lo que quiero porque los hombres hacen con su cuerpo lo que quieren".

Para Saiz se trata de "una lucha ideológica del patriarcado" que llama a combatir con sus armas: el cuerpo, las palabras, los libros, las ideas, la educación... Porque, dice, "la revolución está en las cenas de Navidad".