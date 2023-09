Por primera vez, hubo una categoría de artista del año exclusivamente femenina.

Los premios de la música MTV 2023 volvieron el martes por la noche con trajes de color brillantes, actuaciones estelares y algunas grandes victorias.

Hubo una actuación sorpresa de *NSYNC, que no subían juntos al escenario desde los VMA de 2013.

El show se cerró con una espectacular actuación de Grandmaster Flash, Nicki Minaj, Lil Wayne y LL Cool J y otros artistas celebrando el 50 aniversario del hip hop.

Taylor Swift llegó a la noche con ocho nominaciones -siete por su exitoso tema de 2022 "Anti-Hero"- y arrasó. Según MTV, ahora es la segunda artista con más premios.

Por primera vez, hubo una categoría de artista femenina del año. También hubo una nueva categoría para los mejores ritmos afro.

Aquí está la lista completa de ganadores de los premios de este año.

Artista del año

Con Taylor Swift, Beyoncé, Doja Cat, Nicki Minaj, Karol G y Shakira compitiendo por el premio en la categoría de mejor artista del año en 2023, la competencia era dura.

Este año, Swift triunfó, algo así como el tema de la noche.

Vídeo del año

Swift también se impuso en la categoría de vídeo del año, convirtiéndose en la primera artista que gana el premio dos años seguidos.

Chancler Haynes, de izquierda a derecha, Taylor Swift y Rina Yang aceptan el premio a la mejor dirección por "Anti-Hero" durante los MTV Video Music Awards el martes. AP Photo Charles Sykes/Invision/AP

"Esto es increíble", dijo la cantante al recoger el premio. "Sólo quiero decir que el hecho de que éste sea un premio votado por los fans significa mucho para mí. "

La cantante ostenta el récord de la categoría premio, que ha ganado ya cuatro veces, anteriormente por "Bad Blood", "You Need to Calm Down" y "All Too Well: El cortometraje".

Premio Video Vanguard

Shakira se convirtió en la primera artista sudamericana en ganar el prestigioso Video Vanguard Award.

Shakira actúa durante los MTV Video Music Awards el martes en el Prudential Center en Newark, N.J. AP Photo Charles Sykes/Invision/AP

Fue homenajeada con una gran ovación tras interpretar una mezcla de 10 minutos de sus principales éxitos.

Premio Icono Mundial

Sean "Diddy" Combs recibió el Global Icon Award y también interpretó un popurrí de sus grandes éxitos.

El resto de premios

Canción del año: Taylor Swift - "Anti-Hero"

Mejor colaboración: Karol G, Shakira - "TQG"

Mejor pop: Taylor Swift - "Anti-Hero"

Mejor hip-hop: Nicki Minaj - "Super Freaky Girl"

Mejor R&B: SZA - "Shirt"

Mejor artista revelación: Ice Spice

Actuación push del año: Abril 2023: Tomorrow X Together - "Sugar Rush Ride"

Mejor rock: Måneskin - "The Loneliest"

Mejor música latina: Anitta - "Funk Rave".

Mejor K-Pop: Stray Kids - "S-Class"

Stray Kids actúa durante los MTV Video Music Awards el martes. en el Prudential Center en Newark, N.J. AP Photo Charles Sykes/Invision/AP

Mejor Afrobeats: Rema & Selena Gomez - "Calm Down"

Mejor alternativo: Lana Del Rey ft. Jon Batiste - "Candy Necklace"

Vídeo con mejor mensaje social: Dove Cameron - "Breakfast"

Mejor dirección: Taylor Swift - "Anti-Hero". Dirigido por Taylor Swift

Mejor fotografía: Taylor Swift - "Anti-Hero", con fotografía de Rina Yang.

Mejores efectos visuales: Taylor Swift - "Anti-Hero" con efectos visuales de Parliament.

Mejor coreografía: BLACKPINK - "Pink Venom", Kiel Tutin, Sienna Lalau.

Mejor dirección artística: Doja Cat - "Attention" con dirección artística de Spencer Graves.

Mejor montaje: Olivia Rodrigo - "Vampire" editado por Sofia Kerpan y David Checel.

Espectáculo del verano: Taylor Swift

Grupo del año: BLACKPINK

Canción del verano: Jung Kook ft. Latto - "Seven"

Álbum del año: Taylor Swift - "Midnights"