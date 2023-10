Cómo se rescató la última canción de los Beatles

El próximo miércoles, un día antes del lanzamiento de la canción, se proyectará una película de 12 minutos que cuenta la historia de la nueva grabación.

PUBLICIDAD

Más de 50 años después de la disolución de The Beatles y con dos de los miembros del cuarteto ya muertos, la inteligencia artificial ha hecho posible el lanzamiento la próxima semana de la que promete ser la última canción "nueva" de The Beatles.

Después de una misteriosa promoción en las redes sociales y de proyecciones sobre famosos monumentos de los Beatles en Liverpool que parecían insinuar un anuncio, por fin ha llegado el comunicado oficial.

La canción que predijimos, "Now And Then", estará disponible el jueves 2 de noviembre, como parte de un single junto con "Love Me Do", el primer single de los Beatles que salió en 1962.

Now And Then" procede del mismo lote de maquetas inéditas escritas por el difunto John Lennon, que fueron tomadas por sus antiguos compañeros de banda para construir las canciones "Free As a Bird" y "Real Love", publicadas a mediados de la década de 1990.

Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison trabajaron en "Now And Then" en las mismas sesiones, pero las limitaciones tecnológicas se interpusieron en el camino.

Con la ayuda de la inteligencia artificial, el director Peter Jackson solucionó esos problemas "separando" las voces originales de Lennon de un piano utilizado a finales de los años setenta. Las voces, mucho más claras, permitieron a McCartney y Starr completar el tema el año pasado.

El nuevo single contiene la guitarra que Harrison había grabado hace casi tres décadas, una nueva parte de batería de Starr, con el bajo de McCartney, piano y un solo de guitarra slide que añadió como homenaje a Harrison, fallecido en 2001. McCartney y Starr hicieron coros.

McCartney también añadió un arreglo de cuerda escrito con la ayuda de Giles Martin, hijo del fallecido productor de los Beatles George Martin.

Por si fuera poco, entrelazaron los coros de las grabaciones originales de los Beatles de "Here, There and Everywhere", "Eleanor Rigby" y "Because".

'Now And Then' will be released on 2 November AP Photo

"Ahí estaba la voz de John, cristalina", dijo McCartney en el anuncio. "Es muy emotivo. Y todos tocamos en ella, es una grabación genuina de los Beatles". En 2023 seguir trabajando en la música de los Beatles, y a punto de lanzar una nueva canción que el público no ha escuchado, creo que es algo bastante emocionante."

El próximo miércoles, un día antes del lanzamiento de la canción, se proyectará públicamente una película de 12 minutos que cuenta la historia de la nueva grabación.

El 10 de noviembre se publicarán las versiones ampliadas de los recopilatorios rojo y azul de los Beatles "1962-1966" y "1967-1970". "Now And Then", a pesar de ser muy posterior a 1970, se añadirá a esta última colección.